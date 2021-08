1. FC Magdeburg - FC St. Pauli im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 läuft bald die Partie 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker sehen Sie hier.

Der DFB-Pokal startet am 6. August in die erste Hauptrunde und am 7. August heißt es mit dem Spiel 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli, 3. Liga vs. 2. Bundesliga. Als der 1. FC Magdeburg noch in der 2. Bundesliga gespielt hat, trafen die beiden Mannschaften zweimal aufeinander. St. Pauli konnte beide Spiele für sich entscheiden. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung der Partie 1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli und einen Liveticker zum Spiel.

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli im DFB-Pokal 2021/22: Termin, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli startet um 18.30 Uhr. Der Anstoß findet am Samstag, 7. August 2021, in der MDCC-Arena in Magdeburg statt.

Läuft 1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream - 7.8.21

Die Partie ist nicht im Free-TV zu sehen. Hier sehen Sie alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Samstag, 7. August 2021

Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: MDCC-Arena (Heinz-Krügel-Stadion), Magdeburg

(Heinz-Krügel-Stadion), Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2021/22: 1. FC Magdeburg vs FC St. Paul - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand

Aktuelle Ergebnisse und Infos zur Aufstellung im Spiel 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli finden Sie in unserem Live-Ticker. Außerdem finden Sie in unserem Datencenter weitere Spiel-Ergebnisse und zeitnahe Termine zum DFB-Pokal 2021/22.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung 1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche DFB-Pokal-Spiele laufen im Free-TV?

Die 1. Hauptrunde startet am 6. August und das Finale findet am 21. Mai 2022 in Berlin statt. Alle 63 Partien werden von Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Spiele sind im Bezahlfernsehen und im Internet per Live-Stream zu finden.

Im Free-TV wird ebenfalls eine Auswahl von Spielen gezeigt. Sport 1 und ARD zeigen in allen Spielmodi mindestens eine Partie im Free-TV. In der ersten Hauptrunde zeigt die ARD das Spiel Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach im TV und Live-Stream. Insgesamt zeigt die ARD neun Spiele im Free-TV.

Sport 1 hat in der ersten Hauptrunde ein Freitagabendspiel übertragen. In der zweiten Hauptrunde und im Achtel- und Viertelfinale wird laut Sport 1 jeweils ein Spiel am Dienstagabend zu sehen sein.

Hier auf dieser Seite finden Sie die Spiele im Live-Stream der ARD. Über diesen Link gelangen Sie zum Gratis-Stream von Sport1.

1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli im DFB-Pokal: Bilanz und Infos zu den Vereinen

In den vergangenen 15 Jahren sind die beiden Vereine zweimal aufeinandergetroffen. Bisher konnte Magdeburg St. Pauli noch nicht schlagen. Hier der Endstand und das Datum im Überblick:

Datum Modus Team Ergebnis 22.12.2018 2. Bundesliga FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg 4:1 05.08.2018 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 1:2 02.06.2007 Regionalliga Nord 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 1:1

1. FC Magdeburg

In der vergangenen Saison landete der 1. FC Magdeburg mit 51 Punkten auf Platz 11. 2018 ist der der Fußballclub in die 2. Bundesliga aufgestiegen, spielt aber seit der Saison 2019/20 wieder in der 3. Liga.

Gründung: 1965

Liga: 3. Liga

Trainer: Christian Titz

Stadion: MDCC-Arena

FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat die vergangene Bundesliga-Saison mit 47 Punkten auf Platz 10 beendet.

Gründung: 1910

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Timo Schultz

Stadion: Millerntor-Stadion

(AZ)