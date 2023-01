Fußball-Bundesliga 2022/2023: Spielplan und Live-Ticker

Spielplan der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023: Hier finden Sie immer alle Termine im Zeitplan - und einen Live-Ticker für alle Spiele.

Wie sieht der Spielplan der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 aus? Alle 34 Spieltage der Bundesliga mit allen Spielen, Terminen und Uhrzeiten bietet Ihnen das Datencenter. Außerdem im Live-Ticker: Alle Spiele im Live-Update mit Aufstellung, Kommentar und allen Toren sowie die Live-Tabelle mit sämtlichen Ergebnissen und aktuellem Punktestand.

1. Bundesliga 2022/2023: Termine und Spieltage

Die Bundesliga-Saison startete am 5. August 2022. An 34 Spieltagen spielen die 18 Vereine der ersten Liga um den Titel "Deutscher Fußballmeister", um die Meisterschale und gegen den Abstieg. Das letzte Spiel der Saison findet am 27. Mai 2023 statt. Das sind die Spieltage der Bundesliga 22/23:

1. Spieltag bis 15. Spieltag: 5. August bis 12. November 2022

5. August bis 12. November 2022 Winterpause: 13. November 2022 bis 20. Januar 2023

13. November 2022 bis 20. Januar 2023 15. Spieltag bis 34. Spieltag: 21. Januar bis 27. Mai 2023

21. Januar bis 27. Mai 2023 Relegation : 31. Mai/1. Juni und 5. Juni/7. Juni 2023

Spielplan der Bundesliga 2022/2023 inklusive Live-Ticker

Wann spielt welche Mannschaft gegen wen bei der 1. Fußball-Bundesliga? Das Datencenter enthält den gesamte Spielplan mit allen Begegnungen, Terminen und Uhrzeiten. Außerdem finden Sie hier den Live-Ticker mit aktuellen Updates des laufenden Spiels in Echtzeit, Ergebnisse und Highlights vergangener Spiele, die aktuelle Tabelle mit Punktestand, Aufstellungen und allen weiteren Informationen zur Fußball-Bundesliga 2022/2023.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Liveticker Bundesliga

Bundesliga Teams 2022/2023: Aufsteiger, Absteiger, Titelverteidiger

Wieder dabei in der ersten Fußball-Bundesliga sind 2022/2023 die Aufsteiger aus der zweiten Liga, FC Schalke 04 und Werder Bremen. Für den siebenfachen Deutschen Meister Schalke ist es bereits der vierte Wiederaufstieg nach dem Abstieg 2020/21. Werder ist in der Saison 2020/2021 erst zum zweiten Mal in die 2. Bundesliga abgestiegen.

In der letzten Saison abgestiegen und darum nicht bei der 1. Bundesliga 22/23 am Start sind Arminia Bielefeld und der SpVgg Greuther Fürth. In der Relegation im Mai 2022 konnte sich Hertha BSC als Drittletzter der 1. Bundesliga gegen den HSV durchsetzen und hat in dieser Spielzeit nochmal die Gelegenheit, seine Position in der ersten Liga abzusichern.

31-facher Deutscher Fußballmeister und Rekordsieger FC Bayern München tritt auch in der Saison 2022/2023 als Titelverteidiger an.

Das sind alle teilnehmenden Mannschaften in der 60. Spielzeit der 1. Fußball-Bundesliga:

FC Bayern München (Deutscher Meister 2021/22)

(Deutscher Meister 2021/22) Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen

RB Leipzig (DFB-Pokalsieger 2021/2022)

(DFB-Pokalsieger 2021/2022) 1. FC Union Berlin

SC Freiburg

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg

VfL Bochum

FC Augsburg

VfB Stuttgart

Hertha BSC (Sieger Relegation 2021/22)

(Sieger 2021/22) FC Schalke 04 (Aufsteiger, Zweitligameister)

(Aufsteiger, Zweitligameister) Werder Bremen (Aufsteiger, Zweitplatzierter 2. Liga)

Tabelle der Bundesliga 2022/2023: Punkte, Ergebnisse und Qualifikationen

Die aktuellen Positionen in der Bundesliga-Tabelle entnehmen Sie unserem DFL-Datencenter. Der Punktestand entscheidet nicht nur über Sieger und Verlierer. Die Platzierungen bringen teilweise wiederum Qualifikationen für weitere Wettkämpfe mit sich. Was bedeuten die verschiedenen Positionen für die Mannschaften am Ende der Saison?

1. Tabellenplatz : Titel "Deutscher Meister", Meisterschale und Qualifikation für die Champions League 2023/2024

Titel "Deutscher Meister", Meisterschale und Qualifikation für die 2023/2024 2. bis 4. Tabellenplatz : Qualifikation für die Champions League 2023/2024

Qualifikation für die 2023/2024 5. und 6. Tabellenplatz : Qualifikation für die Europa League 2023/2024

Qualifikation für die 2023/2024 7. Tabellenplatz : Teilnahme an den Play-Offs zur Conference League 2023/2024

Teilnahme an den Play-Offs zur Conference League 2023/2024 16. Tabellenplatz : Relegation

17. und 18. Tabellenplatz : Abstieg in die 2. Bundesliga 2023/2024