Kaan-Marienborn vs. Nürnberg im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Kaan-Marienborn spielt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg. Nähere Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream und einen Liveticker haben wir hier für Sie.

Die neue Saison beim DFB-Pokal steht vor der Tür: Ende Juli startet die bereits 80. Runde des Fußballpokalwettbewerbs. 32 Mannschaften aus ganz Deutschland sind in Runde 1 dabei, unter anderem der 1. FC Kaan-Marienborn und der 1. FC Nürnberg.

Sie möchten mehr zur Begegnung Kaan-Marienborn vs. Nürnberg erfahren? Wann und wo findet das Spiel statt? Läuft eine Übertragung live im TV und Stream? Gibt es einen Liveticker? Hier finden Sie alles Wichtige, was Sie zum DFB-Spiel wissen müssen.

Kaan-Marienborn - Nürnberg im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am Freitag, dem 29. Juli 2022, trifft der 1. FC Kaan-Marienborn im DFB-Pokal auf den 1. FC Nürberg. Anpfiff ist um 18.00 Uhr in der Herkules Arena in Siegen. Der 29. Juli ist der erste Tag der DFB-Saison 2022/23. Vier Begegnungen wird es an diesem Tag im Rahmen des Turniers geben, wovon Kaan-Marienborn gegen Nürnberg um 18.00 Uhr die Dritte ist.

Kaan-Marienborn gegen Nürnberg im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Schlechte Nachrichten für alle Fußballfans: Im Free-TV gibt es das Spiel zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem 1. FC Nürnberg nicht zu sehen. Die Live-Übertragung im TV übernimmt ausschließlich der Pay-TV-Sender Sky Sport.

Wer die DFB-Partie zeitgleich lieber online schauen möchte, kann das Streaming-Angebot von Wow nutzen. Sie haben noch nichts von Wow gehört? Wow ist der neue Streaming-Dienst von Sky, welcher früher noch unter Sky Ticket bekannt war.

Hier haben wir die wichtigsten Infos zum DFB-Spiel für Sie zusammengefasst:

Spiel: 1. FC Kaan-Marienborn vs. 1. FC Nürnberg , DFB-Pokal, Runde 1

1. FC vs. , DFB-Pokal, Runde 1 Datum: Freitag, 29. Juli

Freitag, 29. Juli Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Herkules Arena, Siegen

Herkules Arena, Siegen Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Wow

DFB-Pokal 2022/23: Kaan-Marienborn vs. Nürnberg live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Sie haben am 29. Juli abends keine Zeit und möchten das Spiel zwischen Kaan-Marienborn und Nürnberg trotzdem nicht verpassen? Sie interessieren sich auch für die anderen Spiele in der DFB-Pokal-Saison 2022/23? Kein Problem! Mit unserem Liveticker können Sie alle Spiele von jedem Ort aus live mitverfolgen. Neben dem aktuellen Spielstand können Sie im Liveticker auch alle Infos rund um Spielverlauf, Auswechslungen, gelbe und rote Karten sowie Aufstellung abrufen - und das zu jedem Spiel beim DFB-Pokal 2022/23.

Hinweis: Sollte der Liveticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: 1. FC Kaan-Marienborn gegen 1. FC Nürnberg - Bilanz und Infos

Am 29. Juli 2022 treffen der 1. FC Kaan-Marienborn und der 1. FC Nürnberg das erste Mal aufeinander. Nürnberg konnte in der Vergangenheit schon vier Mal den Sieg im DFB-Pokal holen: 1935, 1939, 1962 und 2007.

Das nordrhein-westfälische Team Kaan-Marienborn spielt aktuell in der Regionalliga West. Durch den Sieg bei der Meisterschaft Oberliga Westfalen konnte die Mannschaft sich einen Platz im DFB-Pokal 2022/23 ergattern.

1. FC Kaan-Marienborn

Liga: Regionalliga West

Trainer: Thorsten Nehrbauer

Stadion: Herkules Arena

1. FC Nürnberg