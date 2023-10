DFB-Pokal 23/24 im Free-TV: Übertragung von Kaiserslautern - 1. FC Köln live heute im TV und Stream

Kaiserslautern und Köln im DFB-Pokal 23/24: Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Anstoß, Übertragung live im Free-TV und Stream, Live-Ticker und Bilanz.

Die 2. Runde des DFB-Pokals 23/24 steht an und hier muss der 1. FC Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern ran. Eine gleich doppelt besondere Begegnung: Auf der einen Seite wird es das 100. Mal sein, dass die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Und auf der anderen Seite ist dies eines der wenigen Spiele in den ersten Runden des DFB-Pokals 23/24, welches auch im Free-TV zu sehen ist.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie zwischen Kaiserslautern und Köln im DFB-Pokal 23/24 stattfindet und welche Möglichkeiten Sie haben, das Spiel zu verfolgen? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Termin, Anstoß, Übertragung live im Free-TV, Pay-TV und im Stream sowie einen Live-Ticker. Außerdem haben wir eine Bilanz für die bisherigen Begegnungen der beiden Vereine.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokal 23/24 ist die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln Teil der 2. Runde im Pokal. Das Spiel ist für heute, Dienstag, den 31. Oktober 2023, angesetzt. Der Anstoß findet um 20.45 Uhr statt.

Kaiserslautern gegen Köln live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal

Grundsätzlich liegt die Übertragung des DFB-Pokal 2023/24 vor allem in den Händen des kostenpflichtigen Streaminganbieters Sky. Dieser ist sowohl für die Ausstrahlung im Pay-TV als auch im Stream zuständig. Aber: Ausnahmen bestätigen die Regel - einige wenige Spiele des DFB-Pokals werden zusätzlich im Free-TV bei ARD und ZDF gezeigt. Dazu gehört auch das Match zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln. Alle Fußballfans haben somit eine Möglichkeit, das Spiel kostenfrei im ZDF zu verfolgen.

Spiel: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion , Köln

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky, ZDF

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Wer heute am Dienstag, dem 31. Oktober 2023, schon etwas anderes vorhat, als das Spiel abends vor dem Bildschirm zu verfolgen, für den gibt es eine Alternative: Unseren Live-Ticker. Hiermit verpassen Sie keine Wechsel, Karten, Freistöße und Tore. Zudem gibt es Hintergrundinformationen, zum Beispiel zur Aufstellung der Mannschaften und der Live-Ticker bietet die Möglichkeit, verschiedenen Partien gleichzeitig zu verfolgen. Und das alles komplett kostenlos.

Kaiserslautern - Köln: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Laut fussballdaten.de haben der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Köln haben eine lange gemeinsame Geschichte: Bereits 99 Mal sind die beiden Mannschaften aufeinandergetroffen. Damit ist die Partie im DFB-Pokal am 31. Oktober 2023 gleichzeitig auch ein Jubiläum: Zum 100. Mal werden die beiden Teams sich dann auf dem Rasen gegenüberstehen. Das erste Mal haben Kaiserslautern und Köln am 10. Mai 1953 gegeneinander gespielt. Damals ging die Partie 2:1 für die Mannschaft aus Kaiserslautern aus.

Die vorerst letzte Begegnung ist nun fast schon zehn Jahr her: Am 17. März 2014 trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden. Insgesamt liegt Kaiserslautern in der Bilanz vorne: 42 Spiele gegen Köln konnte die Mannschaft für sich entscheiden. 31 Mal ging die Begegnung unentschieden aus, 26 Mal waren die Kölner siegreich. Das Gesamttorverhältnis steht 183:157 für Kaiserslautern.

Im DFB-Pokal sind die Mannschaften bisher vier Mal aufeinandergetroffen. Drei Partien konnte Kaiserslautern gewinnen, eine Köln. Das Torverhältnis steht hier 14:4 für den 1. FC Kaiserslautern.