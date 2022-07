1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg live im DFB-Pokal: Termin und Übertragung im TV oder Stream

Der 1. FC Kaiserslautern spielt im DFB-Pokal 2022/2023 gegen den SC Freiburg. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung und Liveticker zum Spiel.

Der DFB Pokal 2022/2023 bietet die Bühne für ein Spiel, das fast schon Tradition hat. Immer wieder sind der 1. FC Kaiserslautern und der SC Freiburg in der selben Liga und spielen gegeneinander. Nun bietet der DFB-Pokal die Möglichkeit, dieses Duell zu wiederholen, obwohl Kaiserslautern gerade eine Liga unter den Freiburgern kickt.

Wir haben für Sie alle Infos zum Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Freiburg: Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung im TV oder Stream und Infos zur bisherigen Bilanz der Paarung. Außerdem haben wir für Sie noch einen Liveticker, mit dem Sie garantiert nichts mehr verpassen.

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg: Termin und Uhrzeit

Das Spiel zwischen den beiden einander gut bekannten Vereinen findet am Sonntag, dem 31. Juli statt. Das ist der dritte Tag der ersten Runde des DFB-Pokals 2022/2023. Los geht´s um 15.30 Uhr. Das Spiel wird, da der 1. FC Kaiserslautern gerade in der 2. Bundesliga kickt, in Kaiserslautern gespielt. Das dortige Fritz-Walther Stadion bietet ein angemessenes Umfeld, um ein Spiel mit einem Verein aus der 1. Bundesliga auszutragen. Im Stadion finden mehr als 49.000 Zuschauer Platz.

1. FC Kaiserslautern gegen SC Freiburg: Live-Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream

Das Spiel zwischen den beiden Vereinen dürfte in den Augen vieler Zuschauer eines der interessanteren Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals sein. Dennoch wird es leider nicht im Free-TV übertragen. Ebenso wie alle anderen Spiele der ersten vier Tage des Turniers, wird auch das Match zwischen Kaiserslautern und Freiburg weder in der ARD noch im ZDF gezeigt. Zuschauer müssen also auch dieses Mal wieder für die Übertragung des DFB-Pokals auf den Pay-TV Sender Sky zurückgreifen.

Ähnlich ergeht es denen, die das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Freiburg streamen möchten. Auch hier bietet Sky eine Lösung: Zuschauer können ein Abo beim Streamingdienst buchen und durch Angebote wie das Sky Sportpaket die Möglichkeit erwerben, den DFB-Pokal zu verfolgen. Ein solches Angebot ist ab 17,25 Euro monatl. erhältlich.

Die wichtigsten Daten rund um die Übertragung des Spiels zwischen den beiden Vereinen haben wir Ihnen hier zusammengefasst:

Spiel: 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

- Datum: Sonntag, 31. Juli

Sonntag, 31. Juli Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Fritz-Walther Stadion , Kaiserslautern

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: 1. FC Kaiserslautern vs. SC Freiburg: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Für alle diejenigen, die keine Zeit haben das Spiel zu sehen, oder die kein Abo bei Sky abgeschlossen haben, gibt es unseren Liveticker. Dieser informiert Sie über alle aktuellen Termine des DFB-Pokals 2022/2023. Dazu gehören unter anderem Informationen zur Aufstellung der Spieler und alles zum Verlauf des Spiels.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg: Bilanz und Infos

Die beiden Vereine haben eine lange gemeinsame Geschichte. Immer wieder trafen die beiden zunächst in der 1., dann in der 2. Bundesliga aufeinander. Momentan hat allerdings klar der SC Freiburg die Nase vorn. Er spielt in der 1. Bundesliga, während der 1. FC Kaiserslautern gerade erst wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist.

Doch immerhin beim DFB-Pokal sieht es, zumindest historisch gesehen, gut für die Kaiserslauterner aus. Im bisher einzigen Aufeinandertreffen der beiden Vereine im Jahr 2002 gewannen sie klar und deutlich mit 2:0 gegen Freiburg. Sicherlich würde der Verein dieses Ergebnis am 31. Juli gern wiederholen.

