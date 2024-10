1. FC Köln - Holstein Kiel live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2024/25

Der DFB-Pokal 2024/25 geht in die zweite Runde. Zu den Mannschaften, die weiterhin im Wettbewerb vertreten sind, gehört auch der 1. FC Köln. Ihr erstes Pokalspiel gegen den SV Sandhausen im August konnten die Rheinländer knapp mit 3:2 gewinnen. In der nächsten Runde treffen sie nun auf Holstein Kiel. Während der Kölner Traditionsverein am Ende der Saison 2023/24 den Klassenerhalt verpasste und in die Zweitklassigkeit abrutschte, ging Holstein Kiel den umgekehrten Weg und stieg in die Bundesliga auf.

Im deutschen Oberhaus hat die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Rapp bislang allerdings noch mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen. Der 45-Jährige ist seit Oktober 2021 im Amt, damals trat er die Nachfolge von Interimstrainer Dirk Bremser an. In der ersten Runde des DFB-Pokals traf sein Team auf Drittligist Alemannia Aachen - Holstein Kiel konnte sich dabei mit 3:2 durchsetzen. Die nächste Herausforderung wartet nun in Köln. Dort steht seit Juli 2024 Gerhard Struber an der Seitenlinie.

Wann findet das Pokalspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle wichtigen Infos zum Spiel haben wir hier für Sie zusammengetragen.

1. FC Köln - Holstein Kiel im DFB-Pokal 2024/25: Termin und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel am 29. Oktober 2024 statt. Dieser Termin fällt auf einen Dienstag. Los geht es um 20.45 Uhr, gespielt wird im Kölner Rheinenergiestadion. Dort tragen die „Geißböcke“ üblicherweise ihre Heimspiele aus.

1. FC Köln gegen Holstein Kiel live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

Der Pay-TV-Sender Sky ist auch in dieser Saison für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 zuständig. Vereinzelte Spiele sind aber auch im Free-TV zu sehen, nämlich im Programm der beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Insgesamt werden 15 Partien im linearen Fernsehen übertragen, darunter beide Halbfinals sowie das Finale am 24. Mai 2025. Wer wirklich alle Pokalspiele in voller Länge mitverfolgen möchte, kommt um ein Sky-Abo nicht herum. Derzeit ist das Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat zu haben. Das Match zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel läuft ausschließlich bei Sky.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel (DFB-Pokal 2024/25, 2. Runde)

Datum: Dienstag, 29. Oktober 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Rheinenergiestadion, Köln (NRW)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

1. FC Köln vs. Holstein Kiel im DFB-Pokal 2024/25: Das sagt die Bilanz

Bislang standen sich die beiden Mannschaften sechsmal auf dem Rasen gegenüber. Drei Spiele konnten die Kölner für sich entscheiden, für die „Störche“ steht hingegen nur ein Sieg zu Buche. Zwei Partien endeten außerdem unentschieden. Zuletzt traten der 1. FC Köln und Holstein Kiel in der Bundesliga-Relegation 2020/21 gegeneinander an. Nach Hin-und Rückspiel hielt der „Effzeh“ mit einem klaren Gesamtergebnis von 5:2 die Klasse, Holstein Kiel verpasste folglich den Aufstieg. Obwohl die Kölner mittlerweile in der 2. Liga spielen, gehen sie am 29. Oktober keinesfalls als Underdog in die Partie gegen Holstein - statistisch gesehen haben sie schließlich sogar einen Vorteil.