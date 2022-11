1. FC Köln - OGC Nizza in der Conference League: Termin und Live-Übertragung

In der Conference League spielt der 1. FC Köln gegen OGC Nizza. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Die UEFA Conference League befindet sich erst in ihrem zweiten Jahr. Die Spiele der Gruppenphase des noch recht jungen Turniers sind momentan voll im Gange. Doch so richtig siegreich scheint zumindest in Gruppe D bislang niemand zu sein. Dort gingen an den ersten vier Spieltagen stolze sechs Spiele unentschieden aus.

Das bedeutet jedoch auch, dass das Endergebnis der Platzierungen innerhalb von Gruppe D noch recht offen ist. Auch am letzten Spieltag kann sich für die Vereine noch alles ändern. Nach vier Spielen trennt OGC Nizza nur ein Unentschieden von seinem Konkurrenten Köln. Es wäre also gut möglich, dass ein Sieg für die Kölner das Ticket in die nächste Runde des Turniers wäre.

Wann dieses zumindest für die Kölner so wichtige Spiel stattfindet, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo Sie das Spiel im TV oder Stream sehen können.

Termin und Uhrzeit des Spiels OGC Nizza vs. 1. FC Köln - Wann ist Anstoß?

Ein Blick in den Spielplan der Europa Conference League verrät, dass nach dem Spiel Nizza - Köln die Gruppenphase des Turniers beendet ist. Das Datum des Spiels ist Donnerstag, der 3. November. Anstoß ist abends um 21 Uhr. Gespielt wird dieses Mal in Köln im RheinEnergieSTADION, nachdem in der Hinrunde Fans beider Vereine im Stadion in Nizza randaliert hatten.

Übertragung von OGC Nizza gegen den 1. FC Köln live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte an der Conference League liegen noch bis mindestens 2024 bei RTL. Das Medienunternehmen zeigt die meisten Spiele mit deutscher Beteiligung bei seinem Streamingservice RTL+. Das Spiel Nizza gegen Köln ist allerdings eines der wenigen, die auch im Free-TV zu sehen sein werden. Zur Prime-Time um 20.15 Uhr beginnt am 3. November die Fußball-Übertragung rund um das Spiel auf dem Free-TV Sender RTL.

Hier haben wir Ihnen alle Daten zum Spiel noch einmal zusammengefasst:

Spiel: OGC Nizza - 1. FC Köln , Gruppenphase der UEFA Conference League 2022/23 - 6. Spieltag

- , der Conference League 2022/23 - 6. Spieltag Datum: Donnerstag, 3. November 2022

Donnerstag, 3. November 2022 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: RheinEnergieStadion , Köln

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Die UEFA Conference League 22/23 live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Da sich RTL die gesamten Rechte an der Übertragung der Europa Conference League 2022/23 gesichert hat, gibt es keine Alternative zu dem Medienkonzern. Alle Spiele sind entweder im Stream auf RTL+ oder im linearen Programm von RTL im Free-TV zu sehen. Damit man das Streamingangebot allerdings nutzen kann, muss man ein Abo bei RTL+ abschließen. Ein solches ist ab 4,99 Euro im Monat zu haben, wer will, kann aber auch ein Premium-Abo für 12,99 Euro im Monat abschließen und das Programm ohne Werbung sehen.

Bisherige Bilanz der Partie OGC Nizza - 1. FC Köln

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine ist bereits eine gefühlte Ewigkeit her. Es fand damals im Rahmen der Europa League 1973 statt. Damals konnte sich der 1. FC Köln mit 4:0 klar gegen Nizza durchsetzen. Doch in diesem Turnier konnten sie das Kunststück bislang nicht wiederholen. In der Hinrunde der Gruppenphase kam es zum Unentschieden mit 1:1.