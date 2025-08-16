1. FC Lok Leipzig – FC Schalke 04 live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2025/26

Die DFB-Pokal-Saison 2025/26 markiert bereits die 83. Auflage des traditionsreichen Wettbewerbs, der seit 1935 jährlich ausgetragen wird und im deutschen Vereinsfußball direkt hinter der Meisterschaft als zweitwichtigster Titel gilt. Insgesamt 64 Teams, bestehend aus Vereinen der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga sowie erfolgreichen Mannschaften aus den Landespokalwettbewerben, treten ab August im bewährten K.-o.-System gegeneinander an. Das Endspiel findet am 23. Mai 2026 traditionell im Berliner Olympiastadion statt.

In der Vorsaison bewies der VfB Stuttgart, wie man diesen Wettbewerb entscheiden kann. Die Schwaben setzten sich im Finale mit 4:2 gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld durch und holten sich damit zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Pokaltitel. Rekordhalter bleibt jedoch der FC Bayern München mit bislang 20 Pokalsiegen.

Der Pokal lebt von seiner besonderen Dynamik. Schon in der ersten Runde treffen unterklassige Teams auf Mannschaften aus dem Profifußball. Auch in diesem Jahr versprechen Duelle wie Bayern München gegen Wehen Wiesbaden oder Stuttgart gegen Eintracht Braunschweig Begegnungen zwischen unterschiedlich starken Mannschaften. Ein weiteres Beispiel für ein solches Aufeinandertreffen ist das Spiel zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem FC Schalke 04.

Wann findet die Partie statt? Wo wird sie übertragen und wie ist die Bilanz der beiden Teams? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um das Spiel 1. FC Lok Leipzig gegen FC Schalke 04 finden Sie hier.

1. FC Lok Leipzig – FC Schalke 04 im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Wirft man einen Blick auf den Spielplan des DFB-Pokals 2025/26, zeigt sich, dass der 1. FC Lok Leipzig auf Schalke 04 in der ersten Runde trifft. Das Duell findet am 17. August 2025 statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig.

Leipzig gegen Schalke 04 live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Auch in der Saison 2025/26 bleibt die Übertragung des DFB-Pokals ein fester Bestandteil im Programm von ARD und ZDF. Zwar liegen exklusive Live-Rechte weiterhin beim Pay-TV-Sender Sky, doch die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen pro Spielzeit bis zu 15 ausgewählte Partien live übertragen – darunter das Finale sowie die beiden Halbfinals. In den früheren Runden sind meist zwei Spiele pro Runde im Free-TV zu sehen, wobei die Auswahl der Partien erst im Laufe des Wettbewerbs erfolgt. Ebenso haben sich ARD und ZDF umfassende Nachverwertungsrechte gesichert. Das bedeutet: Wer kein Sky-Abo besitzt und die Spiele nicht live verfolgen kann, hat dennoch die Möglichkeit, Spielzusammenfassungen im Free-TV kostenfrei nachzuholen.

Sky zeigt auch in dieser Spielzeit wieder alle 63 Begegnungen des DFB-Pokals live und in voller Länge. Diese sind sowohl im klassischen Fernsehen als auch via Streaming über den Dienst WOW verfügbar. Für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das im Jahresmodell aktuell (Stand Juli 2025) bei etwa 25 Euro pro Monat liegt.

Wer das Spiel 1. FC Lok Leipzig gegen FC Schalke 04 sehen möchte, muss auf die Sky-Übertragung zurückgreifen. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Infos:

Spiel: 1. FC Lok Leipzig – FC Schalke 04 (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: 17. August 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Bruno-Plache-Stadion in Leipzig

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

1. FC Lok Leipzig – FC Schalke 04 im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Insgesamt standen sich der 1. FC Lok Leipzig und FC Schalke 04 bisher viermal gegenüber. Drei dieser Duelle konnte Schalke für sich entscheiden, und einmal spielten sie unentschieden. Die letzten Aufeinandertreffen liegen allerdings viele Jahre zurück und stammen aus den 1990er-Jahren. Entsprechend sind die damaligen Ergebnisse heute ohne Aussagekraft.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig geht als Meister der Regionalliga Nordost in die neue Saison. In den letzten zehn Spielen erzielte Lok Leipzig vier Siege, spielte fünfmal unentschieden und musste eine Niederlage hinnehmen.

Der FC Schalke 04 startet in der Saison 2025/26 erneut in der 2. Bundesliga und geht damit in sein drittes Zweitligajahr in Folge. In der Spielzeit 2024/25 belegten die Gelsenkirchener mit 38 Punkten den 14. Tabellenplatz und sicherten sich damit den Klassenerhalt.