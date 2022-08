1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Termin und live -Übertragung in TV und Stream

Diesmal trifft Im DFB-Pokal der 1. FC Magdeburg auf die Eintracht Frankfurt. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream.

Im DFB-Pokal 2022/2023 trifft der 1. FC Magdeburg in der ersten Runde auf die Eintracht Frankfurt. Für das Turnier ist ein so ungleiches Match üblich, es treten Vereine aus völlig unterschiedlichen Ligen gegeneinander an.

Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels des Drittligisten Magdeburg gegen den Verein aus der 1. Bundesliga Eintracht Frankfurt.

1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt: Termin und Uhrzeit des Spiels im DFB-Pokal

Das Spiel zwischen den beiden Vereinen findet in der ersten Runde des DFB-Pokals statt. Diese findet zum allergrößten Teil vom 29. Juli bis zum 1. August statt, mit nur zwei Ausnahmen, einmal am 30. und das andere mal am 31. August. Die Partie 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt findet am letzten Tag des großen Blocks der Spiele am 1. August statt.

Da der 1. FC Magdeburg auf dem Papier als Drittligist haushoch unterlegen ist, wird im Heimatstadion des Vereins gespielt. Die MDCC Arena bietet bis zu 27.250 Zuschauern Platz und ermöglicht so, dass viele der Magdeburger Fans das Spiel gegen den Bundesligisten sehen können. Anstoß ist um 20.45 Uhr und damit ist es das letzte Spiel des Tages.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und im Stream

Das Spiel wird im Free-TV in der ARD übertragen. Wer das Spiel sehen möchte, hat damit doppelt Glück. Denn einerseits ist es frei im Fernsehen empfänglich, andererseits findet das Spiel erst um 20.45 Uhr statt. Zu diesem Zeitpunkt sind die anderen Spiele des Tages bereits vorbei und der Zuschauer muss sich nicht entscheiden, welches Spiel er am liebsten sehen möchte.

Wer das Fußballschauen allerdings im Pay-TV gewohnt ist, der kann die Spiele des DFB-Pokals auch auf Sky sehen. Dort ist selbstverständlich auch eine Konferenzschaltung möglich und die Uhrzeit, zu der gespielt wird, spielt überhaupt keine Rolle. Auch für diejenigen, die Spiele am liebsten Streamen, ist eine Möglichkeit gegeben. Auf Sky Q kann man die Spiele des DFB-Pokals problemlos streamen und braucht so nicht einmal einen Fernseher, um das Spiel zu verfolgen. Wer diese Möglichkeit wahrnehmen möchte, der benötigt allerdings ein Abo für den Streamingdienst. Ein solches ist z.B das Sportpaket, welches ab 17,25 Euro monatlich zu erwerben ist.

Die Informationen zum Termin und zur Übertragung des Spiels haben wir Ihnen hier noch einmal zusammengefasst:

Spiel: 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt

- Datum: Montag, 1. August

Montag, 1. August Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: MDCC Arena, Magdeburg

MDCC Arena, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky Q

DFB-Pokal 2022/23: 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Zu den Spielen des DFB-Pokals liefern wir Ihnen immer alle Infos live und direkt in unserem Liveticker. Dort finden Sie die aktuellen Termine des Pokals sowie alles zu den Spielen, von Aufstellung bis Spielverlauf.

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt: Bisherige Bilanz der Vereine

Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und der Eintracht Frankfurt am 1. August könnte durchaus spannend werden. Im letzten Duell zwischen den beiden Mannschaften, das ebenfalls im DFB-Pokal stattfand, ging es für den Bundesligisten denkbar knapp aus. Mit 4:3 konnte der 1. FC Magdeburg beinahe in die 2. Runde des Turniers vorrücken. Diesmal wird der Bundesligist Frankfurt, welcher dieses Jahr international besonders erfolgreich war, das mit allen Mitteln zu verhindern versuchen.

