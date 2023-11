DFB-Pokal 23/24: Übertragung von Nürnberg - Hansa Rostock heute live im TV und Stream

Am 31. Oktober 2023 beginnt die 2. Runde des DFB-Pokal 23/24. Einen Tag später, morgen am 1. November 2023, müssen der 1. FC Nürnberg und der 1. Hansa Rostock im Pokal gegeneinander ran.

Sie wollen wissen, wund wie viel Uhr das Spiel zwischen Nürnberg und Rostock stattfindet und wie Sie es live verfolgen können? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Anstoß und Übertragung live im TV und Stream. Außerdem haben wir einen Live-Stream und eine Bilanz der Begegnung Nürnberg-Rostock für Sie im Angebot.

Der Spielplan des DFB Pokal 2023/24 gibt es vor: In der 2. Runde des Turniers treffen der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Hansa Rostock aufeinander. Die Partie ist für Mittwoch, den 1. November 2023 angesetzt. Geplanter Anstoß ist morgen um 20.45 Uhr.

Die Übertragung des DFB Pokals 2023/24 übernimmt in erster Linie der Bezahlsender Sky. Er zeigt die Partien des Pokals sowohl in Pay-TV als auch Live-Stream - für beide Optionen muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Einige wenige Spiele werden zudem von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF kostenfrei im linearen TV gezeigt. Dazu zählt unter anderem das Finale des Turniers. Die Partie zwischen Nürnberg und Rostock gehört allerdings nicht zu den Spielen, deren Übertragung zusätzlich von ARD oder ZDF übernommen wird. Hier sind alle Informationen rund um die Partie und zur Übertragung im Überblick:

Sie wollen die Partie zwischen Nürnberg und Rostock im DFB-Pokal 2023/24 hautnah mitverfolgen, verfügen aber nicht über ein Sky-Abo? Wir haben eine Alternative für Sie, damit Sie nichts von der Partie verpassen: unseren Live-Ticker. Hier wird jede Karte, jeder Freistoß, jede Ecke und natürlich auch jedes Tor dokumentiert. Zusätzlich gibt es Hintergrundinformationen zu den Mannschaften wie Details zur Aufstellung. Ein weiterer Pluspunkt: Man hat auch die Möglichkeit, mehrere Partien parallel zu verfolgen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Laut fussballdaten.de sind der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Hansa Rostock bereits 23 Mal aufeinander getroffen. Die erste verzeichnete Partie fand am 3. August 1991 statt - damals noch in der 1. Bundesliga. Das Spiel ging 4:0 für die Rostocker aus. Die aktuelleste Partie spielten die beiden Vereine am 30. Juli 2023 aus. Auch hier ging Rostock als Sieger hervor: 2:0 besiegten die Rostocker die Mannschaft aus Nürnberg.

