1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart, heute: Das Viertelfinale im DFB-Pokal live im TV und Stream

Der 1. FC Nürnberg und der VfB Stuttgart spielen im Viertelfinale des DFB-Pokals ums Weiterkommen. Hier finden Sie alle Infos rund um Termin, Live-Ticker und Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Der DFB-Pokal ist in den Finalrunden angelangt. Zum Erstaunen einiger konnte sich der 1. FC Nürnberg als letzter Verein aus der 2. Bundesliga für das Viertelfinale qualifizieren. Um das Turnier allerdings zu gewinnen, müsste der Verein letzten Endes gegen Mannschaften wie den FC Bayern oder Union Berlin bestehen, welche derzeit um den Spitzenplatz in der 1. Bundesliga kämpfen.

Dass es der 1. FC Nürnberg so weit geschafft hat, liegt auch daran, dass er im Achtelfinale gegen einen weiteren Zweitligisten, Fortuna Düsseldorf, angetreten ist. Doch im Viertelfinale steht der Verein jetzt dem VfB Stuttgart gegenüber. Auch wenn die Stuttgarter diese Saison darum kämpfen, nicht auf den Abstiegsplätzen zu landen, spielt der Verein immer noch eine Liga höher als die Nürnberger. Hinzu kommt, dass der VfB den Sieg beim DFB-Pokal gut für die Moral seiner Spieler gebrauchen könnte. Für den 1. FC Nürnberg bedeutet das, dass ihm ein schweres Spiel bevorsteht.

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart: Termin und Uhrzeit fürs DFB-Pokal-Viertelfinale 2022/23

Das Viertelfinale des Turniers wird an zwei Tagen ausgetragen, dem 4. und dem 5. April. Am 4. April finden die Spiele Eintracht Frankfurt - Union Berlin und FC Bayern München - SC Freiburg statt. Laut dem DFB-Pokal-Spielplan eröffnet das Spiel 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart den zweiten Tag des Viertelfinales heute am 5. April um 18.00 Uhr im Max-Morlock-Stadion der Nürnberger. Um 20.45 Uhr folgt dann als Letztes die Partie RB Leipzig - Borussia Dortmund.

Übertragung: 1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart live im TV und Stream

Wer auf eine Übertragung der Partie im Free-TV, etwa bei der ARD oder dem ZDF gehofft hatte, wird hier leider enttäuscht. Einzig der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel zwischen dem letzten verbliebenen Zweitligisten und dem VfB Stuttgart. Das gilt sowohl für die Übertragung im TV als auch für die im Online-Stream.

Die anderen Spiele des Viertelfinales sind allerdings auch im Free-TV zu sehen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen übernimmt die Übertragung der Viertelfinalspiele zwischen den Vereinen aus der 1. Bundesliga. Das gilt nicht nur für die Übertragung im TV, sondern auch für die Live-Übertragung im Stream.

Spiel : 1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart , Viertelfinale im DFB-Pokal 2022/23

vs. , Viertelfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 5. April 2023

Mittwoch, 5. April 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nünberg

Max-Morlock-Stadion, Nünberg Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Spielstand und Ergebnisse im Live-Ticker zum Spiel 1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart

Da das Viertelfinale zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart nicht im Free-TV zu sehen ist, sind Alternativen gefragt. Wer nicht auf ein teures Streaming-Abo zurückgreifen möchte, dem steht unser Live-Ticker als Lösung zur Verfügung. Unser Datencenter hält Sie über den Live-Ticker über alle Neuigkeiten zum Spielgeschehen auf dem Laufenden. Das reicht von der Aufstellung der Mannschaften, über den Spielverlauf bis hin zum Endergebnis.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: Übertragung des Turniers im TV und Stream

Die Übertragung des Turniers findet überwiegend im Pay-TV und im kostenpflichtigen Stream statt. Der Privatsender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung auch in dieser Saison sichern können. Wer also das gesamte Turnier sehen möchte, der muss wohl oder übel ein Sky-Abo abschließen. Doch einige Spiele des Turniers werden auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF ausgestrahlt. Während das in den ersten beiden Runden des Turniers noch recht wenige Spiele waren, werden es nun, seit es in Richtung Finale geht, immer mehr. Doch leider folgt dieses Schema keinem genauen Muster. Um also den Überblick zu behalten, welche Spiele auf welchem Sender zu sehen sind, haben wir Ihnen eine Übersicht zur Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream erstellt.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart: Bisherige Bilanz

Die gemeinsame Geschichte der beiden Vereine reicht sehr viele Jahre zurück. Sie haben sowohl in ihren besten Zeiten in der 1. Bundesliga gegeneinander gespielt (und das ganze 66 Mal!) als auch in ihren dunkelsten Tagen in der Oberliga Süd. Insgesamt liegt die Bilanz momentan bei 43 Siegen für den VfB Stuttgart, 29 Siegen für den 1. FC Nürnberg und 20 Unentschieden. Im DFB-Pokal allerdings sieht es etwas anders aus. Von den vier gegeneinander gespielten Spielen im Rahmen des Turniers konnten sowohl die Nürnberger als auch die Stuttgarter je zwei für sich entscheiden.