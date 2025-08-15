1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Im August 2025 beginnt die neue Saison des DFB-Pokals mit der ersten Runde. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat gemeinsam mit den TV-Partnern die genauen Termine festgelegt. Vom 15. bis 18. August finden insgesamt 30 Spiele statt, während zwei weitere Begegnungen am 26. und 27. August ausgetragen werden. Die Auftaktrunde startet mit vier Partien, darunter auch das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Magdeburg.

Der 1. FC Saarbrücken wird in der Saison 2025/26 erneut in der 3. Liga spielen. In der vorherigen Spielzeit 2024/25 trat der Verein in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig an. Das erste Duell endete mit einer 2:0-Niederlage für Saarbrücken. Im Rückspiel erreichte das Team ein 2:2-Unentschieden. Aufgrund des Gesamtergebnisses reichte es jedoch nicht für den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Der 1. FC Magdeburg ist hingegen in der Saison 2025/2026 wieder in der 2. Bundesliga vertreten. In der Saison 2024/2025 belegte die Mannschaft nach 34 Partien den 5. Platz und verpasste den begehrten Relegationsrang, den schließlich der SV Elversberg erreichte, nur knapp um fünf Punkte. Laut dem Spielplan des DFB-Pokals 25/26 muss Magdeburg in der ersten Runde nun auswärts gegen Saarbrücken antreten.

Hier in diesem Artikel lesen Sie, an welchem Termin das DFB-Pokalspiel zwischen Saarbrücken und Magdeburg stattfindet. Außerdem erfahren Sie, wo Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen können und wie es um die Bilanz der beiden Teams steht.

1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Das DFB-Pokalspiel der Saison 2025/26 zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Magdeburg findet am Freitag, dem 15. August 2025, statt. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken, das eine Kapazität von 16.000 Zuschauern bietet. Am selben Tag stehen sich übrigens auch der FC Gütersloh und Union Berlin, Sonnenhof Großaspach und der Vizemeister Bayer Leverkusen sowie Arminia Bielefeld und Werder Bremen auf dem Rasen gegenüber.

Saarbrücken vs. Magdeburg live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Für die Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 sind erneut Sky, ARD und das ZDF zuständig. Wer alle 63 Spiele des Wettbewerbs, von der ersten Runde bis zum großen Finale im Olympiastadion live erleben möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abschließen. Der Preis für das Sport-Abo beträgt momentan 25 Euro pro Monat für Neukunden, insofern ein Jahresvertrag abgeschlossen wird (Stand: Juli 2025).

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 ausgewählte Spiele, darunter die beiden Halbfinals sowie das Endspiel. Zusätzlich werden in jeder Runde mindestens zwei weiteree Spiele gezeigt. Das Spiel zwischen Saarbrücken und Magdeburg ist jedoch nicht Teil dieser Auswahl und gibt es daher nur bei Sky sowie im Stream über WOW zu sehen. Übrigens haben sich ARD und ZDF die Rechte für die Nachberichterstattung gesichert. Zuschauer, die die Live-Übertragung verpasst haben, können also die Zusammenfassungen kostenfrei im Free-TV ansehen.

Das sind alle wichtigen Infos zum DFB-Pokalspiel Saarbrücken gegen Magdeburg noch einmal im Überblick:

Spiel: 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Magdeburg, DFB-Pokal 25/26, 1. Runde

Datum: 15. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Wow

1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Magdeburg haben laut kicker.de in bisher vier Begegnungen im Rahmen der 3. Liga gegeneinander gespielt. Am 15. August 2025 kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen im DFB-Pokal. Die bisherigen Ergebnisse zwischen den beiden Teams sind ausgewogen: Saarbrücken konnte zwei der vier Duelle für sich entscheiden, während Magdeburg ebenfalls zweimal als Sieger hervorging. Wie sich diese Bilanz weiterentwickelt, wird die erste Runde des DFB-Pokals 25/26 zeigen.