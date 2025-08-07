1. FC Schweinfurt 05 - Fortuna Düsseldorf live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Die neue Saison des DFB-Pokals beginnt wie im Vorjahr Mitte August. Laut dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 ist die erste Runde zwischen dem 15. und 18. August angesetzt, also zwei Wochen nach dem Auftakt der 2. Bundesliga und der 3. Liga. Eines der insgesamt 32 Erstrundenspiele wird zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und Fortuna Düsseldorf ausgetragen.

Der 1. FC Schweinfurt 05 ist nach 21 Jahren in die 3. Liga zurückgekehrt. Mit 21 Siegen und 5 Unentschieden erreichte die Mannschaft in der letzten Saison insgesamt 68 Punkte und sicherte sich den ersten Platz in der Fußball-Regionalliga Bayern. Somit tritt das Team unter Trainer Victor Kleinhenz in der Saison 2025/26 wieder in der dritthöchsten deutschen Spielklasse an. Zudem nimmt Schweinfurt nun nach 5 Jahren wieder am DFB-Pokal teil. Der letzte Auftritt des Vereins im Pokalwettbewerb fand in der Saison 2020/21 statt.

Fortuna Düsseldorf tritt derzeit in der 2. Deutschen Fußball-Bundesliga an. In der vergangenen Spielzeit belegte das Team den sechsten Tabellenplatz. Dabei erreichten die Düsseldorfer dieselbe Punktzahl wie der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern. Im DFB-Pokal 2024/25 endete die Teilnahme für Fortuna Düsseldorf bereits in der ersten Runde. Die Mannschaft unterlag dabei Dynamo Dresden. Nun möchten sich die Düsseldorfer gegen Schweinfurt das Ticket in die 2. Runde des DFB-Pokals 25/26 sichern.

Sie möchten mehr zum DFB-Pokalspiel Schweinfurt gegen Düsseldorf erfahren? Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie Übertragung im TV und Stream haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

1. FC Schweinfurt 05 - Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Die Partie zwischen Schweinfurt und Düsseldorf im DFB-Pokal 25/26 wurde auf Montag, den 18. August 2025, datiert. Das Spiel wird um 18 Uhr im Sachs-Stadion in Schweinfurt angepfiffen.

Schweinfurt vs. Düsseldorf live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen im Rahmen der Übertragung des DFB-Pokals 25/26 insgesamt 15 ausgewählte Spiele. Dazu zählen unter anderem beide Halbfinalbegegnungen sowie das Endspiel. In jeder Runde sollen darüber hinaus mindestens zwei weitere Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden.

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Schweinfurt und Fortuna Düsseldorf gehört jedoch nicht zum Live-Angebot der beiden Sender. Diese Partie ist ausschließlich beim Pay-TV-Anbieter Sky und über den Streamingdienst WOW verfügbar. Allerdings verfügen ARD und ZDF über die Rechte für die Nachberichterstattung, wodurch Zusammenfassungen der Spiele im Nachhinein kostenlos abgerufen werden können.

Hier sind alle Eckdaten zum DFB-Pokalspiel Schweinfurt gegen Düsseldorf im kompakten Überblick:

Spiel: 1. FC Schweinfurt 05 vs. Fortuna Düsseldorf, DFB-Pokal 25/26, 1. Runde

Datum: 18. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Sachs-Stadion, Schweinfurt

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Wow

1. FC Schweinfurt gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Am 18. August 2025 kommt es im DFB-Pokal zu einem Aufeinandertreffen, das es bislang nicht gegeben hat: Der 1. FC Schweinfurt spielt erstmals gegen Fortuna Düsseldorf. Laut dem Datencenter des DFB standen sich beide Vereine bisher noch nie auf dem Platz gegenüber.

Fortuna Düsseldorf kann auf eine traditionsreiche Pokalhistorie zurückblicken. Den bislang größten Erfolg feierte der Verein in der Saison 1979/80 mit dem Gewinn des DFB-Pokals. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft damals gegen den 1. FC Köln durch. Für den 1. FC Schweinfurt war das bislang beste Abschneiden im Pokalwettbewerb in der Spielzeit 1989/90 zu verzeichnen. In jener Saison erreichte das Team das Achtelfinale.