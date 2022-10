1. FC Slovácko - 1. FC Köln in der Conference League 22/23: Übertragung und Bilanz

Im Oktober findet das Spiel zwischen dem 1. FC Slovácko und dem 1. FC Köln in der Conference League 2022/2023 statt. Wissenswertes rund das Datum sowie zur Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Neben der Champions League und Europa League , rollt der Ball auch wieder in der Europa Conference League 2022/23. Für alle, die sich fragen, was es mit der Conference League auf sich hat, haben wir die Antwort: Die Conference League gilt als drittwichtigster Wettbewerb für Fußballmannschaften in Europa. Man kann auch von einer "Bronzeliga" sprechen. Insgesamt nehmen an diesem Wettbewerb 171 Mannschaften teil, wovon aber lediglich 32 in der Gruppenphase dabei sind. Die Gruppenphase der Conference League startete am 8. September 2022. In diesem Jahr findet außerdem bereits die zweite Saison statt.

Am nächsten Spieltag steht das Spiel zwischen dem 1. FC Slovácko und dem 1. FC Köln an, die beide zur Gruppe D gehören. Gruppe D machen Partizan und Nizza komplett.

Was gibt es zur Partie zwischen dem 1. FC Slovácko und dem 1. FC Köln zu sagen? Wann ist der Termin? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream ab? Wir haben die Infos zum Spiel am 5. Spieltag der Conference League für Sie zusammengetragen.

Slovácko und Köln in der Conference League 22/23: Alles zu Datum, Uhrzeit und Anstoß

Das Spiel zwischen Slovácko und Köln findet im Rahmen des 5. Spieltags der UEFA Conference League am 27. Oktober 2022 statt. Austragungsort ist das "Městský fotbalový Miroslava Valenty"-Stadion in der tschechischen Stadt Uherské Hradiště. Das bedeutet ein Auswärtsspiel für den 1. FC Köln. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

1. FC Slovácko vs. 1. FC Köln: Übertragung im TV und Stream?

Grundlegend gilt: Alle Rechte der Übertragung der UEFA Conference League liegen bis 2024 beim Privatsender RTL. Wie schon in der Vorsaison laufen die wichtigsten Highlight-Spiele und alle Spiele mit deutscher Beteiligung in voller Länge im Live-Stream auf RTL+. Vereinzelt werden auch Spiele der Conference League live bei RTL übertragen, das hier angekündigte Spiel gehört aber allerdings nicht zu den Live-Übertragungen. Das Spiel zwischen dem 1. FC Slovácko und dem 1. FC Köln können Sie im Live-Stream bei RTL+ ansehen. Für die Nutzung des Streams fallen allerdings Kosten an. Nach einem kostenlosen Probemonat entstehen monatliche Kosten von 4,99 Euro.

Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung auf einen Blick:

Spiel: 1. FC Slovácko vs. 1. FC Köln , Gruppenphase der UEFA Conference League 2022/23 - 5. Spieltag

vs. , der Conference League 2022/23 - 5. Spieltag Datum: Donnerstag, 27. Oktober 2022

Donnerstag, 27. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: " Městský fotbalový Miroslava Valenty"-Stadion

Městský fotbalový Miroslava Valenty"-Stadion Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Slovácko gegen Kön in der Conference League 22/23: Infos und Bilanz der Vereine

Das Spiel zwischen dem 1. FC Slovácko und dem 1. FC Köln könnte entscheidend für die Gruppenphase der Conference League sein. Nach vier Spieltagen stehen die beiden Teams punktgleich da, lediglich das bessere Torverhältnis bringt die Kölner auf Platz 3. Mit einem Torverhältnis von -2 steht Slovácko auf dem letzten Tabellenplatz. Angeführt wird die Gruppe D von Partizan mit acht Punkten, gefolgt von Nizza mit fünf Punkten.

In dieser Saison treffen die beiden "FC's" nicht das erste Mal aufeinander. Am zweiten Spieltag gewannen die Kölner zu Hause mit 4:2. Zur Pause führte das Team von Steffen Baumgart bereits mit 2:0. Die Torschützen aus Kölner Sicht waren: Adamyan (Minute 11) und Dietz (Minute 42). Die Tschechen holten den 0:2 Rückstand allerdings wieder auf. Die Tore erzielten dabei Kalabiska (Minute 49) und Petrzela (Minute 53). Dennoch konnten die Kölner durch die Tore von Ljubicic ( Minute 65 und 74) den Sieg nachhause holen.

Das sind die Ergebnisse von Slovácko und Köln aus der bisherigen Conference League Saison: