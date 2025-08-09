1. FCK – Schalke 04 heute live im TV und Stream: Wo läuft das Samstagsspiel im Free-TV?

Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Hertha BSC tritt Schalke 04 am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern an. Trainer Miron Muslic muss auf Innenverteidiger Nikola Katic verzichten, der nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Dafür kehrt Kapitän Kenan Karaman zurück. Der 31-Jährige hatte sich in der Vorbereitung am Meniskus verletzt und wurde operiert. Nun steht er wieder im Kader und soll laut Muslic auch Einsatzzeit bekommen. Schiedsrichter der Partie ist Martin Petersen aus Stuttgart. Unter seiner Leitung blieb Schalke in sieben Spielen sieglos.

Der 1. FC Kaiserslautern startete mit einer 0:1 Niederlage gegen Hannover 96 in die neue Zweitliga-Saison. Hannover war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und erzielte den entscheidenden Treffer durch Aseko Nkili. FCK-Torwart Julian Krahl verhinderte mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand. Jannis Heuer steht offenbar vor einem Wechsel zur Konkurrenz aus der 2. Bundesliga. Laut Sky schließt sich der 26-jährige Innenverteidiger auf Leihbasis für die kommende Saison bei Preußen Münster an. Für dieses Spiel gegen Schalke ist er jedoch noch dabei.

Wann findet das Spiel statt? Findet eine Übertragung im Free-TV statt? Und wie ist die Bilanz der beiden Teams? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Schalke 04 gibt es hier.

FC Kaiserslautern gegen Schalke: Termin und Uhrzeit des Spiels

Ein Blick auf den Spielplan der 2. Liga verrät, wann das Spiel stattfinden wird. Am Samstag, dem 9. August 2025, trifft der FC Schalke 04 um 20.30 Uhr auswärts auf den 1. FC Kaiserslautern. Gespielt wird im Fritz-Walter-Stadion, das knapp 50.000 Besucherinnen und Besuchern Platz bietet. Die Spielstätte, früher bekannt als Betzenbergstadion, wird auch schlicht „Betzenberg“ genannt.

Kaiserslautern – Schalke live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung am Samstag

Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Schalke am 2. Spieltag wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen. Sky zeigt die Partie live über das Sky-Sportpaket sowie im Stream auf WOW. RTL überträgt das Samstagabendspiel zudem live und kostenlos im Free-TV sowie auf der Streaming-Plattform RTL+.

Damit ist die Übertragung der 2. Liga in der Saison 2025/26 so aufgestellt: Sky besitzt die Rechte an allen Spielen der Saison und überträgt sie vollständig. Wer kein Abonnement nutzt, kann ausgewählte Spiele wie das Topspiel am Samstagabend auch im frei empfangbaren TV-Programm von RTL verfolgen. Ergänzend liefert das ZDF ab 23 Uhr Zusammenfassungen der wichtigsten Spiele des Wochenendes, darunter auch das Topspiel der 2. Bundesliga. Sport1 bietet am Sonntagmorgen zusätzlich komplette Rückblicke auf die Partien vom Freitag und Samstag.

Um den Überblick zu behalten, gibt es hier eine Übersicht des Topspiels am Samstag:

Spiel : 1. FCK – Schalke 04, 2. Spieltag der 2. Liga

Datum: Samstag, 9. August 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 20.30 Uhr

Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Die Bilanz der Teams: 1. FCK gegen Schalke 04 in der 2. Bundesliga

In den vergangenen vier Begegnungen in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Schalke 04 hatte der FCK die Oberhand. Die Lautrer gewannen drei der vier Duelle. Zweimal davon im heimischen Stadion mit 2:1 und 4:1 sowie einmal auswärts mit 3:0 in der Rückrunde der 2. Bundesliga Saison 2024/25. Schalke konnte ein Spiel für sich entscheiden, mit einem 3:0 am 2. Spieltag der Saison 23/24. Das Torverhältnis aus den beiden letzten 2. Liga-Saisons fällt mit 9:5 zugunsten von Kaiserslautern aus.

Insgesamt sind sich beide Traditionsvereine im Laufe der Jahrzehnte in verschiedenen Wettbewerben immer wieder begegnet – sei es in der Bundesliga, der Zweiten Liga oder im DFB-Pokal. In der Abschlusstabelle der Saison 2024/25 belegte der 1. FCK den siebten Platz. Schalke 04 schloss die Spielzeit auf Rang 14 ab.