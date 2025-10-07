1. FSV Mainz - VfB Stuttgart live im TV und Stream: Läuft das DFB-Pokalspiel auch im Free-TV?

Der DFB-Pokal 2025/26 wird in dieser Saison bereits zum 83. Mal ausgetragen und bringt erneut Vereine aus allen Ligen des deutschen Fußballs zusammen. Seit seiner Einführung im Jahr 1935 ist der Pokal fester Bestandteil des nationalen Spielkalenders und gilt nach der Meisterschaft als wichtigster Titel im Vereinsfußball. Das Besondere an diesem Wettbewerb ist sein offenes Format, in dem Spitzenklubs und Amateurmannschaften direkt aufeinandertreffen, oft mit überraschendem Ausgang.

In der vergangenen Spielzeit feierte der VfB Stuttgart durch einen 4:2-Finalsieg gegen Arminia Bielefeld den vierten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte. Rekordhalter bleibt der FC Bayern München mit zwanzig Titeln. Inzwischen läuft die neue Saison auf Hochtouren, und mit der zweiten Runde stehen noch 32 Teams im Rennen um das Achtelfinale.

Eines der spannenden Duelle findet in der Mewa Arena statt, wo der 1. FSV Mainz 05 den amtierenden Pokalsieger VfB Stuttgart empfängt. Für die Gastgeber bietet sich die Möglichkeit, vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen, während Stuttgart den Erfolg des Vorjahres bestätigt und den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung machen will.

Wann findet das Spiel Mainz gegen Stuttgart statt? Wo läuft die Pokal-Begegnung im Free-TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos rund um die Partie gibt es in diesem Artikel.

1. FSV Mainz – VfB Stuttgart im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Im Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 ist die Begegnung zwischen dem 1. FSV Mainz und dem VfB Stuttgart für den Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, angesetzt. Anstoß ist um 18 Uhr in der Mewa Arena in Mainz, die Platz für rund 33.000 Zuschauer bietet. Das Duell findet im Rahmen der zweiten Pokalrunde statt.

1. FSV Mainz gegen VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 25/26

Das Pokalspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart wird am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 liegt in dieser Saison erneut beim Pay-TV-Sender Sky sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Während im frei empfangbaren Fernsehen insgesamt nur 15 ausgewählte Begegnungen gezeigt werden, läuft die Partie exklusiv bei Sky.

Der Sender überträgt das Spiel sowohl in der Einzeloption als auch in der Konferenz. Für den Live-Stream ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das derzeit ab rund 22 Euro pro Monat erhältlich ist. Zusammenfassungen und Analysen sind im Anschluss in den Sportsendungen von ARD und ZDF zu sehen.

Hier sind alle Infos zur Begegnung zwischen Mainz und Stuttgart auf einen Blick:

Spiel: 1. FSV Mainz vs. VfB Stuttgart (DFB-Pokal 2025/26, 2. Runde)

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: MEWA Arena, Mainz

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky, WOW

Mainz gegen Stuttgart im DFB-Pokal 2025/26: Bilanz der beiden Teams

Die letzten Aufeinandertreffen beider Teams fanden in der Bundesliga-Saison 2024/25 statt. Das Hinspiel endete mit einem 3:3-Unentschieden, während sich Mainz im Rückspiel mit 2:0 durchsetzen konnte. Laut den Statistiken von fussballdaten.de trafen der VfB Stuttgart und der 1. FSV Mainz 05 bislang 38 Mal in Pflichtspielen aufeinander. Dabei spricht die Bilanz leicht für die Schwaben. Die Stuttgarter konnten 16 Spiele gewinnen, während 13 Begegnungen an Mainz gingen. Neun Duelle endeten mit einem Unentschieden. Diese ausgeglichene Bilanz unterstreicht, dass sich beide Mannschaften in den vergangenen Jahren regelmäßig auf Augenhöhe begegnet sind.