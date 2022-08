1. Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream: Welcher Sender überträgt was?

Die 1. Fußball-Bundesliga live im TV und Stream: Welche Sender übertragen in der Saison 2022/23 die Spiele? Was läuft kostenlos im Free-TV? Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Die Bundesliga 2022/2023 läuft vom 5. August 2022 bis zum 27. Mai 2023. Welche Sender zeigen die BuLi 2022/2023 live im Free-TV? Welche Pay-TV-Angebote bieten die umfangreichste Abdeckung? Wo sind die Spiele im kostenlosen Live-Stream zu sehen? Alle Informationen zur Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga finden Sie hier.

Bundesliga 2022/2023 live bei Sky, DAZN und Sat.1

Der Spielplan der Bundesliga 22/23 steht fest. Und auch die TV-Rechte sind bereits vergeben. Pay-TV-Sender Sky, der Streamingdienst DAZN und Free-TV-Sender Sat.1 teilen sich die Live-Übertragung in der Saison 2022/2023. Die Freitagsspiele und Sonntagsspiele zeigt DAZN exklusiv im Live-Stream, Sky überträgt alle Spiele am Samstagabend sowie die Begegnungen der "Englischen Woche" im Pay-TV als auch im Live-Stream. Sat.1 bringt als einziger Free-TV-Sender einzelne Partien der Bundesliga kostenlos ins Fernsehen.

Spieltage, Anstoßzeiten und Sendetermine der Bundesliga 2022/2023

Die Bundesligaspiele finden in der Regel freitags, samstags und sonntags statt. In der "Englischen Woche" wird auch unter der Woche, am Dienstag und Mittwoch gespielt, damit die Mannschaften ausreichend Zeit zwischen den Partien haben, wenn Sie mehrere Spiele in einer Woche bestreiten. Das sind die regelmäßigen Sendetermine der Bundesliga in der Saison 2022/2023:

Freitagsspiele: 20.30 Uhr

Bei DAZN laufen alle Freitagsspiele der Bundesliga 2022/2023 im Live-Stream. Zusätzlich überträgt Sat.1 das Eröffnungsspiel, das erste Spiel der Rückrunde sowie ein Spiel am 17. Spieltag, die Relegation und den Supercup am Freitag im Free-TV.

Samstagsspiele: 15.30 Uhr und Topspiel um 18.30 Uhr

Die Übertragung des Bundesligasamstags liegt in der Hand von Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele live und in voller Länge und zusätzlich den Samstagnachmittag als Konferenz. Im Sky Go Live-Stream können Sie die Bundesligaspiele am Samstag auch am mobilen Endgerät in Echtzeit verfolgen.

Sonntagsspiele: 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 20.30 Uhr

Der lange Bundesligasonntag läuft exklusiv bei DAZN im Live-Stream. Der Streamingdienst zeigt die Partien um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 20.30 Uhr live und exklusiv.

Englische Wochen

Zusätzlich zu den Spielen am Wochenende werden am Mittwoch den 9. November 2022 und am 25. Januar 2023 Bundesligaduelle ausgetragen. Diese "Englischen Wochen" sind ebenfalls live bei Sky zu sehen.

Die 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im Free-TV und kostenlos im Stream sehen

Das Gros der Bundesliga-Spiele wird im Pay-TV sowie im kostenpflichtigen Live-Stream gezeigt. Trotzdem gibt es einige Möglichkeiten, die Fußball-Bundesliga zu verfolgen, ohne Geld auszugeben. Zusammenfassungen und Höhepunkte des jeweiligen Spieltages werden am Samstag ab 18.30 Uhr in der sportschau der ARD und am späten Abend im ZDF-Sportstudio ausgestrahlt. Sonntags laufen Zusammenfassungen ab ca. 18.30 Uhr in den Dritten der ARD sowie morgens bei Sport1.

Sat.1 bringt zusammen mit ran.de ausgewählte Partien der 1. Bundesliga live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream:

30. Juli 2022: Supercup 2022: RB Leipzig vs. FC Bayern München (ab 19 Uhr)

2022: vs. (ab 19 Uhr) 5. August 2022: Auftaktspiel: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München (ab 19 Uhr)

Auftaktspiel: vs. (ab 19 Uhr) 11. November 2022: eine Partie des 15. Spieltags

eine Partie des 15. Spieltags 20. Januar 2023: eine Partie des 16. Spieltags

eine Partie des 16. Spieltags 1. Juni 2023: Relegation Hinspiel

Relegation Hinspiel 5. Juni 2023: Relegation Rückspiel

Relegation Rückspiel August 2023: Supercup 2023

Alle Bundesliga-Spiele im Live-Ticker: Updates, Tore, Spielverlauf und Kommentar

Das Datencenter bietet die aktuellsten Informationen zu jeder Partie der Bundesliga 2022/2023. Live-Updates laufender Spiele, alle Ergebnisse, Aufstellungen, News und Informationen erhalten Sie hier. In der kompakten Übersicht, chronologisch oder mit Kommentar: Erleben Sie die Bundesliga live von unterwegs oder zuhause, vollkommen kostenlos und in Echtzeit.

