Tennisprofis Struff und Koepfer bei US Open früh raus

Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer sind bei den US Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Warsteiner Struff verlor zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in New York gegen den Serben Laslo Djere nach hartem Kampf mit 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 2:6. Damit konnte Struff nicht seinem Davis-Cup-Teamkollegen Alexander Zverev in die zweite Runde folgen und verpasste ein mögliches Duell mit Grand-Slam-Rekordturniersieger Novak Djokovic.

Im dritten Satz wehrte Struff noch sieben Satzbälle seines Gegners ab und bewahrte im Tie-Break die Nerven. Im entscheidenden Durchgang lag der Weltranglisten-35. früh mit einem Break zurück und konnte sich nicht mehr zurück in die Partie kämpfen.

Altmaier mit der Chance auf Runde zwei

Der 30 Jahre alte Koepfer schaffte es ebenfalls nicht in die zweite Runde. Der Profi aus Furtwangen musste sich dem Kasachen Alexander Schewtschenko mit 3:6, 5:7, 7:5, 2:6 geschlagen geben. Zverev hatte zuvor im deutschen Duell mit Maximilian Marterer in vier Sätzen gewonnen.

Als fünfter deutscher männlicher Tennisspieler im Hauptfeld trifft Daniel Altmaier am Dienstag auf den Argentinier Mariano Navone. Bei den Damen haben bislang Jule Niemeier und Tatjana Maria die zweite Runde erreicht.