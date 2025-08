100 Eier, 20 Liter Milch und ein lebendes Schaf: So kurios belohnt ein norwegischer Klub seine Spieler

Man darf sich Lasse Qvigstad als einen sehr glücklichen Mann vorstellen. Der 21-Jährige ist Profifußballer, Juniorennationalspieler seines Landes und seit Kurzem Besitzer eines neuen Küchentischs. Sowie von 40 Packungen Haferflocken, 100 Eiern und 20 Litern Milch. Bekommen hat er den Tisch samt der genannten Lebensmittel von seinem Verein, dem norwegischen Erstligisten Bryne FK – und zwar für seine gute Leistung gegen Viking Stavanger. Das Spiel ging zwar mit 1:3 verloren, der Rechtsverteidiger erzielte aber das einzige Tor. Weil Bryne nach jedem Heimspiel einen „Man of the match“ kürt, ging der Preis an Qvigstad, der sich nun sehr, sehr lange Zeit keine Gedanken mehr um seine Frühstückszutaten machen muss.

Warum das Ganze? Beim Bryne FK, der vor dieser Saison nach 22 Jahren wieder in die erste Liga Norwegens zurückgekehrt ist, ist man einfach sehr stolz auf die „bäuerliche Identität“, die den Verein aus einer landwirtschaftlich geprägten Gegend im Nordwesten Norwegens auszeichnet, sagte Marketingmanager Bjørn Hagerup der Nachrichtenagentur Reuters.

Bryne belohnt seine Spieler: mit Erdbeeren, Brennholz oder Rüben

Und wer sich um Bryne sportlich verdient macht, kann beileibe nicht nur auf Eier, Haferflocken oder Milch hoffen. Mal gibt es eine Kiste Blumenkohl oder Erdbeeren, einen Ster Brennholz oder auch mal ein (symbolisch überreichtes) lebendiges Lamm für die Helden in den kurzen Hosen. Bilder der fassungslos ob all dieser Freude in die Kamera blickenden Bryne-Spieler machen seither in sozialen Netzwerken die Runde.

Ob das Modell mit den regionalen Spezialitäten auch in der Bundesliga Schule macht? Gibt es beim VfB Stuttgart Maultauschen bis zum Abwinken? In Augsburg einen Zwetschgendatschi, in Freiburg eine große Portion Schwarzwälder Schinken? Darf sich Harry Kane beim FC Bayern über ein Kar Leberkäse freuen, das ihm noch am Spielfeldrand dampfend in die Hände gedrückt wird? Es wäre allemal sinnvoller als der 1000. Ball, den der Goalgetter für den nächsten Hattrick bekommt.

Torwart Jan De Boer bereitete für seine Mitspieler Omelett zu

Zur Wahrheit gehört es, dass sich manche Kicker von Bryne auf den Fotos deutlich mehr freuen als andere. Sanel Bojadzic wusste mit seiner Freude über zwei Hände voller Karotten gar nicht, wohin mit den Emotionen. Stürmer Alfred Scriven hingegen war bei der Kiste Rüben noch angenehm überrascht – die 20 Liter Milch hätte es offenbar nicht mehr zwingend gebraucht. Torhüter Jan De Boer wusste mit seinen vier Paletten Eier aber sehr wohl etwas anzufangen: Für die Mitspieler bereitete der Schlussmann ein niederländisches Omelett zu.