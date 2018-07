105. Tour de France heute live im TV und Stream sehen

15:14 Uhr

Die 105. Tour de France 2018 findet noch bis 29. Juli in Frankreich statt. Wo Sie die Rennen live im TV und als Stream mitverfolgen können, erfahren Sie hier.

Bei der Tour de France fahren auch 2018 wieder hunderte Radprofis quer durch Frankreich. 2018 findet die mehr als 3000 Kilometer lange Tour von Samstag, 7. Juli bis Sonntag, 29. Juli statt. Seit 1903 wird das Rennen jährlich im Juli veranstaltet, lediglich während des Ersten Weltkriegs fiel die Tour de France zwischen 1915 und 1918 aus. Auch zwischen 1940 und 1946 fand die Tour wegen des Zweiten Weltkriegs nicht statt.

Die Tour de France ist nach den Olympischen Spielen und der Fußball-Weltmeisterschaft das drittgrößte Sportereignis der Welt. In diesem Jahr findet sie zum 105. Mal statt. Wo Sie die Tour de France - das bekannteste und auch härteste Radrennen der Welt - live verfolgen können, erfahren Sie hier.

Tour de France 2018 live im TV und Stream sehen - Wo?

Wie in den vergangenen Jahren zeigt die ARD auch 2018 wieder alle 21 Etappen der Tour de France im TV. Zusätzlich können Sie die Rennen online hier im ARD-Livestream verfolgen.

Neben der Option, die Tour de France im Fernsehen zu verfolgen, können Sie sie auch im zahlungspflichtigen Eurosport Player ansehen. Diesen finden Sie unter diesem Link.

Tour de France: Die Route 2018

Am Samstag, 7. Juli, hat die Tour de France 2018 begonnen - auf einer kleinen Insel vor der Westküste Frankreichs. Von Noirmoutier-en-l'Ile geht es für die Fahrer der insgesamt 22 Teams durch die Bretagne und die Normandie in den äußersten Norden des Landes. Ab der zehnten Etappe geht die Tour de France im Südosten Frankreichs weiter. Quer durch die westlichen Ausläufer der Alpen geht es für die Teilnehmer über das Zentralmassiv bis in die Pyrenäen an der Grenze zu Spanien. Die 21. und damit letzte Etappe der Tour de France findet auch 2018 wieder in Paris statt.

Alle Termine, Etappen und die Gesamtroute der Tour de France 2018 im Überblick finden Sie hier. (sli)

