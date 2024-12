Gukesh geht bei Schach-WM in Führung

Titelverteidiger Ding Liren droht bei der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur entthront zu werden. Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien entschied die elfte Partie gegen den Chinesen für sich und ging dadurch mit 6:5 in Führung. Zuvor hatte es eine Serie von Unentschieden gegeben - auch im zehnten Duell am Samstag.

Angesetzt sind zunächst insgesamt noch weitere drei Partien. Gibt es nach 14 Duellen keinen Sieger, entscheidet ein Stichkampf im Schnellschach. Der neue Titelträger erhält den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar (rund 2,37 Millionen Euro).