Bora mit Buchmann und Politt zur Tour de France

Der deutsche Top-Radrennstall Bora-hansgrohe fährt mit Emanuel Buchmann und Nils Politt zur am 1.

Juli beginnenden Tour de France.

Das gab das Team aus dem oberbayrischen Raubling bekannt, als die ersten sieben Fahrer des achtköpfigen Aufgebots benannt wurden. Neben dem deutschen Duo wurde der Australier Jai Hindley als Kapitän für die Gesamtwertung nominiert, als weitere Helfer sind der Österreicher Marco Haller, der Luxemburger Bob Jungels eingeplant. Der Belgier Jordi Meeus und der Niederländer Danny van Poppel bilden das Sprint-Duo. Der Ire Sam Bennett, einst Gewinner des Grünen Trikots, wird bei der Tour nicht dabei sein.

Der letzte Platz für das in Bilbao beginnende wichtigste Rennen der Welt wird am Wochenende vergeben. Da es sich laut Bora um einen bergfesten Fahrer handeln soll, hat der Berliner Maximilian Schachmann neben dem Kolumbianer Sergio Higuita und dem belgischen Supertalent Cian Uijtdebroeks Chancen. Schachmann plagten in den vergangenen zwölf Monaten gesundheitliche Probleme. Bei der jüngsten Tour de Suisse lieferte der 29-Jährige mit Platz 14 ein gutes Resultat ab.

(dpa)