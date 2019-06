07:19 Uhr

119. US Open: Golfstar Kaymer zum Auftakt in den Top 20

Zeigte sich zum Auftakt der 119. US Open in guter Form: Martin Kaymer.

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist gut in die 119.

US Open gestartet. Der 34-Jährige aus Mettmann spielte in Pebble Beach eine 69er-Runde und beendete den ersten Tag auf dem geteilten 16. Rang.

Spitzenreiter beim dritten Major-Turnier des Jahres ist Olympiasieger Justin Rose. Der Engländer benötigte zum Auftakt der mit 12,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung 65 Schläge. Rose führt vor den US-Amerikanern Rickie Fowler, Xander Schauffele, Aaron Wise sowie dem Südafrikaner Louis Oosthuizen (alle 66 Schläge).

Kaymer bestätigte auf dem schweren Par-71-Kurs an der kalifornischen Westküste seine ansteigende Form. Der zweimalige Major-Sieger spielte sechs Birdies in Runde eins, musste aber auch vier Schlagverluste hinnehmen. "Zum Glück hilft die Erfahrung", sagte Kaymer. "Wenn du schon einmal die US Open gewonnen hast, kannst du dir sagen, es ist nicht so schlimm, wenn du Bogeys spielst. Auch die anderen werden Bogeys spielen." Für den US-Open-Champion von 2014 sei es wichtig gewesen, "heute ein gutes Ergebnis zu erzielen", um den guten Lauf aus der Vorwoche nicht zu verlieren. Beim PGA-Turnier in Dublin/Ohio hatte Kaymer mit dem dritten Platz sein bisher bestes Saison-Resultat eingespielt.

Auch Titelverteidiger Brooks Koepka startete gut in die US Open. Der 29-Jährige aus den USA spielte wie Kaymer eine 69er-Runde. Einen Schlag mehr benötigte Superstar Tiger Woods. Mit 70 Schlägen lag der 15-malige Major-Sieger aus den USA auf dem geteilten 28. Platz. (dpa)

