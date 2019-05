14-jähriger Schach-Star: "Es hat keinen Sinn gemacht, mit meinen Eltern zu spielen"

Plus Vincent Keymer hat als Fünfjähriger mit Schach begonnen. Jetzt ist er 14. Vor kurzem hat er Weltmeister Carlsen sieben Stunden lang genervt.

"Du, Vincent" oder "Sie, Herr Keymer“?

Vincent Keymer: Natürlich Du.

Wie sprichst Du am Brett einen Gegner an, der Dein Vater oder Großvater sein könnte?

Keymer: Die meisten Turniere sind international. Da wird englisch gesprochen. Also kein Du oder Sie. Die deutschen Spieler kennt man so gut, da duzt man sich.

Wieviel Kommunikation vor dem Spiel findet überhaupt statt? Tauscht man Freundlichkeiten aus oder ist vor dem ersten Zug jeder in seinem Tunnel?

Keymer: Wenn man einen Gegner sehr gut kennt, redet man noch ein wenig, ansonsten nicht.

Du bist bei fast jedem Turnier der Jüngste unter lauter Erwachsenen, die vielleicht selbst Kinder in Deinem Alter haben. Wie kommt Dir das vor?

Keymer: Ich spiele ja jetzt schon seit mehreren Jahren fast nur noch gegen Erwachsene. Das ist jetzt normal.

Du hast als Fünfjähriger mit dem Schachspielen begonnen. Was hat Dich als Kind daran so besonders fasziniert?

Keymer: Als ich erstmals ein Schachspiel gesehen hatte, wollte ich von meinen Eltern wissen, was man damit machen kann. Die haben erst mal gebremst, ich sei dafür noch zu klein. Eines Sonntagmorgens hab’ ich meine Mutter aus dem Bett geworfen, sie solle mir zeigen wie das Spiel funktioniert. Anfangs habe ich gegen meine Eltern gespielt und auch verloren. Aber nach zwei Monaten war das vorbei. Es hat keinen Sinn mehr gemacht, mit ihnen zu spielen.

Die Medien titulieren Dich als Schach-Wunderkind. Wie findest Du das?

Keymer: Ich verstehe, dass man mich als die große deutsche Schach-Hoffnung sieht, aber der Begriff löst ein komisches Gefühl bei mir aus. Wunderkind, das klingt so undefiniert.

Wie ist das tägliche Leben für ein undefiniertes Schach-Wunderkind in der Schule?

Keymer: Ich bin häufig von der Schule weg und für Turniere befreit, hab deshalb auch viele Fehltage. Ab der siebten Klasse hab’ ich einen schnelleren Mittelstufenzug gemacht, statt vier nur drei Jahre. Ansonsten ist alles normal. Die anderen sehen in mir nichts Besonderes.

Wer im Schach nach vorne kommen will, muss viel trainieren. Wie darf man sich das vorstellen?

Keymer: Man trainiert hauptsächlich ohne Trainer alleine zuhause. Meistens mit einem Computer. Aber nicht, wie man meinen könnte, indem man gegen den Computer spielt, sondern man analysiert eigene Partien und Eröffnungen oder löst Taktikaufgaben.

Du hast vergangenes Jahr als 13-Jähriger die Grenke Chess Open gewonnen und dabei 49 Großmeister hinter Dir gelassen. Dafür gab es 15.000 Euro Prämie. Was hast Du mit dem Geld gemacht?

Keymer: Das Geld liegt auf irgendeinem Konto, das meine Eltern verwalten.

Du hast eine drei Jahre jüngere Schwester. Ist sie auch so talentiert?

Keymer: Sie hat schon bei den Deutschen Meisterschaften gespielt und war schon mehrfach rheinland-pfälzische Meisterin. Man kann sagen: Sie interessiert sich auch für Schach.

Spielt Ihr manchmal gegeneinander?

Keymer: Das macht keinen Sinn. Wenn der Unterschied in der Spielstärke zu groß ist, ist es für beide nicht lustig.

Magnus Carlsen verteidigte erfolgreich seinen Titel als Schach-Weltmeister. Bild: Jon Olav Nesvold/Bildbyran via ZUMA Press (dpa)

Mit dem Sieg bei den Grenke Chess Open vergangenes Jahr hast Du Dich für das Classic-Turnier in Karlsruhe qualifiziert und Norwegens Weltmeister Magnus Carlsen im Auftaktspiel bis zu Deiner Niederlage fast sieben Stunden lang geärgert. Mit welchem Gefühl verlässt man da als 14-Jähriger den Tisch?

Keymer: War schon schön. Man hat das Gefühl, nicht hoffnungslos verloren zu sein, sondern schon ein bisschen gegengehalten zu haben.

Das klingt bescheiden. Carlsen hat Dir hinterher immerhin einen "großen Kampf" attestiert...

Keymar: Man muss aber dazusagen, dass ich Weiß hatte. Er musste also schon Risiko eingehen, wenn er gewinnen wollte. Das hat mir den Kampf erleichtert.

Im Schach kann man seinem Gegenüber schnell mal den Nerv rauben. Wird viel mit Psychotricks gearbeitet?

Keymar: Sie spielen eine Rolle. Es kommt aber auf das Turnierniveau an. Bei einem Turnier wie dem in Karlsruhe mit vielen Zuschauern wird niemand versuchen, den Gegner zu nerven. Bei Open-Turnieren dagegen kommen schon so Dinge vor, wie dem Gegner in die Augen schauen, wenn der am Zug ist, oder mit Keksen ein wenig herumknuspern.

Was ist Dein bevorzugtes Spiel?

Keymar: Am ehesten die Stellung, bei der ich selbst leichten Druck habe und daraus den Gegner unter Druck setzen und mir Vorteile erarbeiten kann.

Steht das für Deine Aussage, "am liebsten mach ich die Würgeschlange"?

Keymar: Ja.