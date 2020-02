vor 16 Min.

16.2.2020: Biathlon-WM - Zeitplan, Programm, Termine, Datum

Biathlon-WM im Februar 2020: Am Mittwoch starteten die Wettkampftermine in Antholz, Südtirol (Italien). Hier alle Infos zu Start, Beginn, Datum, Termine, Terminplan, Uhrzeit, Zeitplan und dem Rennkalender.

Wintersportfans aufgepasst: Heute, am 16.02.2020, steht bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz die Verfolgung der Frauen und Männer an. Alle Informationen zu den einzelnen Terminen, Daten und dem Rennkalender erhalten Sie hier in der Übersicht. Außerdem: Programm, Datum, Uhrzeit, Beginn, Start, Zeitplan und Terminplan.

Wann ist Biathlon-WM 2020 in Antholz? Erster Wettkampftag war der 13. Februar 2020, das letzte Rennen findet am 23. Februar 2020 statt. Die weltbesten Biathleten und Biathletinnen werden sich in Südtirol um Medaillen streiten. Deutsche Fans dürften sich über das recht nahe gelegene Antholz als Austragungsort der Biathlon Weltmeisterschaft freuen – es wird schon jetzt eine sehr gute Stimmung erwartet, da neben den deutschen und italienischen Fans auch viele Österreicher anwesend sein werden.

Biathlon-WM 2020 heute am 16.02.2020: Programm Termine, Datum, Uhrzeit, Zeitplan

Wann ist Biathlon-WM in Antholz?

Mittwoch, 12.02.2020, Eröffnungsfeier, 20 Uhr



Donnerstag, 13.02.2020, Mixed-Staffel, 14.45 Uhr

Freitag, 14.02.2020, Sprint der Frauen, 14.45 Uhr

der Frauen, 14.45 Uhr Samstag, 15.02.2020, Sprint der Männer, 14.45 Uhr

der Männer, 14.45 Uhr Sonntag, 16.02.2020, Verfolgung Frauen 13 Uhr, Verfolgung Männer 15.15 Uhr

Dienstag, 18.02.2020, Einzel der Damen, 14.15 Uhr

Mittwoch, 19.02.2020, Einzel der Herren, 14.15 Uhr

Donnerstag, 20.02.2020, Single-Mixed-Staffel, 15.15 Uhr

Samstag, 22.02.2020, Staffel der Damen 11.45 Uhr, Staffel der Herren 14.45 Uhr

Sonntag, 23.02.2020, Massenstart der Frauen 12.30 Uhr und Männer 15 Uhr

Die Siegerehrungen finden immer um 20 Uhr auf der Medal Plaza statt.

Biathlon-WM - Datum, Termine, Rennkalender für Antholz

Auch 2020 wird die Biathlon Weltmeisterschaft wieder ausgetragen. Diese findet jährlich statt mit Ausnahme von Olympia-Jahren. Zuletzt fiel wegen Olympischer Winterspiele 2018 eine Biathlon-WM aus. Bei der WM in Antholz wird es für die Biathleten und Biathletinnen zwei wettkampffreie Tage geben. Einmal wäre das der 17.2. und dann noch der 21.2.

Ausblick:

Die 52. Biathlon-Weltmeisterschaften sollen vom 11. bis 21. Februar 2021 im slowenischen Pokljuka stattfinden.

sollen vom 11. bis 21. Februar 2021 im slowenischen stattfinden. 2022 gibt es wieder keine Biathlon-WM wegen der Olympischen Winterspiele

wegen der Die 53. Biathlon-WM soll 2023 im deutschen Oberhof im Thüringer Wald stattfinden.

10 Bilder Biathlon: Das sind die Weltcup-Stationen 2019/20 Bild: Johan Axelsson

Biathlon-WM 2019: Sieger und Gewinner-Teams

Sprint Johannes Thingnes Bø Anastasiya Kuzmina

Verfolgung Dmytro Pidrutschnyj Denise Herrmann

Einzel Arnd Peiffer Hanna Öberg

Massenstart Dominik Windisch Dorothea Wierer

Staffel Norwegen

Single-Mixed-Staffel Norwegen

Mixed-Staffel Norwegen

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup:

Themen folgen