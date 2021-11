1860 München - KSC im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im Achtelfinale des DFB-Pokals 21/22 spielt 1860 München gegen den Karlsruher SC live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

In diesem Jahr finden keine Spiele mehr im Rahmen des DFB-Pokals 2021/22 statt. Der nächste Termin ist am 18. Januar 2022, wenn das Achtelfinale ausgetragen wird. Eine Begegnung lautet: 1860 München vs. Karlsruher SC. 1860 München spielt in der 3. Liga und ist der einzig verbliebene Drittligist im DFB-Pokal. Der KSC spielt in der 2. Bundesliga. Hier in diesem Artikel können Sie alle Infos zur Übertragung nachlesen. Außerdem finden Sie einen Liveticker zum Spiel.

DFB-Pokal 2021/22: 1860 München - KSC - Termin, Uhrzeit und Anstoß

1860 München und der Karlsruher SC treffen am 18. Januar 2022 aufeinander. Das Spiel beginnt um 18.30 Uhr.

1860 München gegen Karlsruher SC im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Insgesamt drei Achtelfinal-Spiele werden im Free-TV übertragen, doch das Spiel zwischen 1860 München und dem Karlsruher SC gehört nicht dazu. In der Übersicht finden Sie alle wichtigen Infos zum Spiel:

Spiel: 1860 München - Karlsruher SC , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22

- , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 18. Januar 2022

Dienstag, 18. Januar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Wildparkstadion, Karlsruhe

Wildparkstadion, Karlsruhe Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

1860 München vs. Karlsruher SC im Liveticker: Ergebnis, Aufstellung, Spielstand

Falls Sie das Spiel nicht live miterleben können, wäre unser Liveticker eine gute Option. In Echtzeit werden Sie mit aktuellen Infos zum Spiel versorgt. Neben Toren und Auswechslungen werden auch verpasste Chancen und Ballwechsel zur Partie 1860 München - Karlsruher SC kommentiert.

In unserem Datencenter finden Sie außerdem aktuelle Infos zum DFB-Pokal 2021/22 und die Aufstellung zum Spiel zwischen den Löwen und dem Karlsruher SC.

Übertragung 1860 München gegen Karlsruher SC live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals wurde am 26. und 27. Oktober ausgetragen und nun spielen die letzten 16 Mannschaften im Achtelfinale um den Pokal. Übertragen werden die Spiele alle im Pay-TV von Sky. Ausgewählte Spiele werden von Sport 1 und der ARD auch im Free-TV übertragen, im Achtelfinale sind das aber die Begegnungen zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV, das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Dortmund und die Partie zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Löwen-Fans müssten also ein Sky-Abo abschließen, um das Spiel zu verfolgen. Die beiden Mannschaften haben aber jeweils einen Radio-Sender, wo das Spiel kommentiert wird.

1860 München - Karlsruher SC im DFB-Pokal 2021/22: Bilanz und Infos

Insgesamt trafen die Mannschaften laut Kicker.de in 47 Spielen aufeinander und die Bilanz ist recht ausgeglichen: 19 Mal konnten sich die Löwen durchsetzen, 18 Mal setzte sich der Karlsruher SC durch und zehn Mal endeten die Partien mit einem Unentschieden. 2019 spielte der Karlsruher SC noch in der 3. Liga, wo die Mannschaften im April gegeneinander antraten. Das Spiel endete mit 0:2 für den Karlsruher SC.

1860 München

Liga: 3. Liga

Trainer: Michael Köllner

Stadion: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße

Karlsruher SC

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Christian Eichner

Stadion: BBBank Wildpark

(AZ)