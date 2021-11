1860 München - FC Magdeburg: Übertragung der 3. Liga im TV oder Live-Stream

In der 3. Liga trifft 1860 München demnächst auf Magdeburg. Wir haben alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst.

Am 24. Juli 2021 startete die 3. Fußball-Bundesliga in die neue Saison. 20 Mannschaften versuchen auch 2021/2022 die SG Dynamo Dresden, die den Titel in der Saison 2020/2021 gewinnen konnte, abzulösen.

Am 18. Spieltag der 3. Liga treffen 1860 München und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Sie möchten das Spiel der Löwen und des aktuellen Tabellenführers mitverfolgen, wissen jedoch nicht, wo die Partie übertragen wird? Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos zur Begegnung rund um Uhrzeit, Termin, Übertragung im Free-TV und Live-Stream. Zudem haben wir eine Spielbilanz der beiden Mannschaften für Sie.

1860 München gegen den 1. FC Magdeburg: Wann sind Termin und Uhrzeit für den Anstoß der Partie in der 3. Liga?

Die Begegnung des 18. Spieltags wurde für Samstag, den 4.12.2021 angesetzt. Anpfiff soll um 14.00 Uhr sein. Zum Heimvorteil der Münchner wird das Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße ausgetragen.

Übertragung von 1860 München gegen Magdeburg: Ist das Spiel im Free-TV zu sehen? Gibt es einen Live-Stream?

Wird das Spiel 1860 München gegen den 1. FC Magdeburg im Free-TV übertragen? Wird es einen Live-Stream geben und ist dieser gratis abrufbar? Hier erfahren Sie es.

Hier finden Sie die wichtigesten Informationen zur Begegnung 1860 München - Magdeburg im Überblick:

Spiel: 1860 München gegen Magdeburg , 18. Spieltag der 3. Liga 2021/22

gegen , 18. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Samstag, 4. Dezember 2021

Samstag, 4. Dezember 2021 Uhrzeit : 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV : BR Fernsehen , MDR

: , Übertragung im Gratis-Stream : BR -Stream

: -Stream Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

1860 München - 1. FC Magdeburg: Eine Bilanz beider Vereine

Der TSV 1860 München und der 1. FC Magdeburg trafen bereits einige Male aufeinander. Die Bilanz der letzten vier Spiele ist jedoch relativ ausgeglichen. So trennten sich die beiden Vereine zwei Mal mit einem Unentschieden, ein Mal entschied der 1. FC Magdeburg die Partie für sich und ein Mal gingen die Münchner Löwen als Sieger vom Platz. So endeten die vergangenen Partien der beiden Mannschaften:

3. Bundesliga:

27.1.2021: 3:0 für den TSV 1860 München

26.9.2020: 1:1 Unentschieden

23.2.2020: 1:1 Unentschieden

24.8.2019: 5:1 für den 1. FC Magdeburg

Über den TSV 1860 München

Der TSV 1860 München wird von seinen Fans auch "Sechzger" oder "Löwen" genannt. In ihrer Vereinsgeschichte können die Münchner auf viele Erfolge zurückblicken. So konnte das Team 1966 die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden und auch in den Jahren 1931 und 1967 schlossen die Löwen die Bundesliga als Vizemeister ab. Aktuell halten sich die Erfolge der Mannschaft jedoch in Grenzen: Seit einigen Jahren spielt der TSV in der 3. Bundesliga, wo er sich meist eher ins Mittelfeld der Tabelle einreiht.

Über den 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg wurde 1965 gegründet und erlebte in seiner vergleichsweise noch nicht allzulangen Vereinsgeschichte bereits einige Höhen und Tiefen. Zu DDR-Zeiten zählte der Verein zu den erfolgreichsten Mannschaften der DDR-Oberliga, wo er drei Mal die Meisterschaft für sich entscheiden konnte. Auch aktuell läuft es wieder gut für den 1. FC Magdeburg, der sich derzeit an der Tabellenspitze der 3. Liga befindet. (AZ)