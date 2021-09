1860 München - SV Meppen: Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream?

1860 München und der SV Meppen begegnen sich heute in der 3. Liga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung.

Die 3. Liga ist die dritthöchste Spielklasse im Meisterschaftssystem des Fußballs in Deutschland. Sie wurde 2008/09 als zusätzliche Profi-Liga zwischen der 2. Bundesliga und den Regionalligen etabliert. Am siebten Spieltag treffen dort 1860 München und der SV Meppen aufeinander. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zur Übertragung, zum Termin und der Uhrzeit.

1860 München gegen Meppen: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

1860 München trifft heute am 4. September 2021 auf den SV Meppen. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 14 Uhr.

Live-Übertragung 1860 München gegen Meppen: Läuft das Spiel heute auch im Free-TV und Live-Stream?

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: 1860 München - SV Meppen , 7. Spieltag der 3. Liga 2021/22

- , 7. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Samstag, 4. September 2021

Samstag, 4. September 2021 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV : ---

: --- Übertragung im Gratis-Stream : ---

: --- Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

1860 München und SV Meppen: Wie sieht der Vergleich aus?

Im Online-Portal fussballdaten.de sind bisher acht Begegnungen der beiden Vereine verzeichnet - sowohl in der zweiten Bundesliga als auch der dritten Liga. Dreimal haben die Sechzger gewonnen, zweimal die Kicker aus dem Emsland. Dreimal gab es ein Unterschieden. Das Torverhältnis lautet bisher 8:6 zugunsten der Münchner.

1860 München

Das jüngste Spiel von 1860 (gegen Braunschweig) ging 1:1 aus - ein Ergebnis, das die Abendzeitung München als "bitter" empfindet. Zurzeit steht das Team von Coach Michael Köllner mit neun Punkten auf Tabellenplatz 10.

Der Turn- und Sportverein München von 1860 e. V., kurz TSV 1860 München oder 1860 München, wird oft auch als "Münchner Löwen", "1860" oder "Sechzger" bezeichnet. Der im Münchner Stadtteil Giesing angesiedelte Verein, der sich selbst gern als „Münchens Große Liebe“ bezeichnet, wurde am 15. Juli 1848 gegründet.

Nationale und sogar europaweite Bekanntheit erwarb sich der seinerzeit (noch vor dem Erzrivalen FC Bayern!) stärkste Fußballverein Münchens hautsächlich in den 1960er Jahren. Das Team konnte sowohl den DFB-Pokal 1963/64 als auch 1966 die deutsche Fußballmeisterschaft gewinnen. Die Krönung kam 1965, als die Sechzger bis ins Finale des Europapokals der Pokalsieger vordrangen, wo sie aber gegen West Ham United mit 0:2 unterlagen.

SV Meppen

Die Meppener liegen im Augenblick drei Plätze hinter den Münchnern - sieben Punkte, Platz 13.

Der SV Meppen (offiziell "Sportverein Meppen 1912 e. V.") ist ein 1912 in Meppen gegründeter Fußballverein mit rund 1600 Mitgliedern. Meppen liegt im Nordwesten von Niedersachsen, nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Die erste Herrenmannschaft behauptete sich zwischen 1987 und 1998 durchgehend in der 2. Bundesliga. Seit 2017 spielt der Verein in der 3. Liga. Die Meppener gewannen bereits mehrere Amateur-Meisterschaften, außerdem 1999 und 2021 den Niedersachsenpokal. Die Frauen des Vereins sind erstklassig: Seit der Saison 2020/21 spielen sie in der Frauen-Bundesliga.