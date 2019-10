13:20 Uhr

1860 München - Rostock live im Free TV & im Live-Stream

1860 München gegen Hansa Rostock live sehen in TV, Fernsehen, Live-Stream oder Pay-TV

Am Samstag, 26.10.2019, stellt sich der TSV 1860 München Rostock im ehemaligen Ostseestadion (Ostseestadion). Verfolgen Sie das Spiel der 3. Bundesliga live im Fernsehen, Free-TV oder im kostenlosen Live-Stream.

Das Match am 26.10.2019 zwischen Hansa Rostock und 1860 München wird für die Löwen kein Spaziergang: Nach der Heimpleite des letzten Wochenendes trifft der TSV 1860 auf eine sehr starke Rostocker Mannschaft. Hansa befindet sich derzeit auf Platz 7 der 3. Bundesliga, 1860 München verlor dagegen die letzten beiden Spiele und landete auf dem 15. Tabellenplatz.

Zudem spricht die Bilanz für Hansa Rostock: 1860 München gewann in 32 Spielen nur elf Mal gegen den Fußballclub von der Ostsee, sieben Partien endeten unentschieden. "Wo kann ich 1860 München live im Fernsehen sehen?" fragen sich die Sechzger-Fans: Alle Infos zu kostenlosen Live-Streams, Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im Pay-TV finden Sie hier.

Jetzt live 1860 München sehen: Free TV, MagentaTV, BR oder im gratis Live-Stream?

Spieltag: 26.10.2019

Anpfiff: 14 Uhr

Free-TV/Fernsehen: BR & NDR

Pay-TV: MagentaSport (Sat) & MagentaSport HD

kostenloser Live-Stream: online auf NDR .de

kostenpflichtiger Online-Stream: MagentaSport & MagentaSport HD

3. Bundesliga: Alle Spiele des TSV 1860 München sehen Sie live im TV oder im Live-Stream online

Die Begegnungen der 3. Liga werden nur teilweise im Fernsehen übertragen. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender MDR, WDR, NDR oder BR zeigen das Fußballspiel, das regional besonders interessant ist. Zudem sehen Fans von 1860 München alle Spiele live mit einem MagentaSport-Abo der Telekom. Wo das nächste Spiel der Sechzger live zu sehen ist, erfahren Sie immer aktuell bei uns.

Hat 1860 München Chancen auf den Aufstieg? Die aktuelle Tabelle und der Spielplan der 3. Bundesliga

Es sieht auch in der Saison 2019/2020 nicht so aus, als ob sich die Löwen aus dem Tabellenkeller der 3. Liga befreien könnten. In der vergangenen Spielzeit schlossen die Münchner mit einem 12. Platz ab. Den aktuelle Tabelle sowie den Spielplan von 1860 München können Sie auf Sportschau.de einsehen. (AZ)

