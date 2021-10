1860 München - Schalke 04 im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal trifft 1860 München auf Schalke 04. Wo können Sie die Partie live im TV sehen? Gibt es einen Stream? Wir haben alle Infos hier in unserem Artikel für Sie.

Am 6. August 2021 startete die diesjährige Saison des DFB-Pokals mit der 1. Hauptrunde. Die insgesamt 64 verschiedenen deutschen Fußball-Clubs die teilnehmen, werden bis voraussichtlich 21. Mai 2022 um den Titel kämpfen, den Borussia Dortmund im vergangenen Jahr erspielte.

1860 München und Schalke 04 treffen in der 2. Hauptrunde, die am 26. Oktober 2021 beginnt, aufeinander. Wir haben hier in unserem Artikel alle Informationen zur Partie für Sie zusammengefasst, darunter: Termin und Uhrzeit, Übertragung, Liveticker sowie eine Bilanz.

1860 München gegen Schalke 04 im DFB-Pokal 2021/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen 1860 München und dem FC Schalke 04 ist für Dienstag, 26. Oktober 2021, angesetzt und gehört damit zu den ersten Spielen der 2. Hauptrunde. Uhrzeit ist um 18.30 Uhr, gespielt wird in der bayrischen Landeshauptstadt München.

So sehen Sie die Partie 1860 München - Schalke 04: Übertragung live im TV und Stream

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals 2021/22 werden im Free-TV übertragen. Doch nicht alle, die meisten Partien werden ausschließlich im Pay-TV gezeigt. Die Begegnung zwischen 1860 und Schalke gehört beispielsweise nicht zu den freien Spielen.

Hier eine Übersicht mit allen Eckdaten zum Spiel für Sie:

Spiel: 1860 München - FC Schalke 04 , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 26. Oktober 2021

Dienstag, 26. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2021/22: 1860 München gegen Schalke 04 - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, alle Partien im DFB-Pokal 2021/22 live im Fernsehen zu sehen, ist das kein Problem. Sie können die Spiele trotzdem live mitverfolgen und immer auf dem neusten Stand bleiben - mit unserem digitalen Datencenter. Dieses zeigt alle Informationen rund um die Spiele wie Tore, Ergebnisse, Tabellen etc.

Die Aufstellung der Mannschaften wird ebenfalls jeweils kurz vor Anstoß bekannt gegeben und dank unseres Livetickers, der gelbe und rote Karten, Auswechslungen, Tore und alles rund um das Spiel in Echtzeit wiedergibt, müssen Sie keine Minute verpassen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Free-TV oder Bezahlfernsehen? Hier wird das Spiel 1860 München gegen Schalke 04 live übertragen

Es sind nur einige wenige Spiele, die in dieser DFB-Pokal-Saison 2021/22 im Free-TV gezeigt werden. Pro Spiel in der 2. Hauptrunde zeigen die beiden freien Sender Sport1 und ARD jeweils eine Partie.

Der Pay-TV-Sender Sky hingegen übernimmt die Übertragung jedes einzelnen Spiels - sowohl live im Fernsehen als auch im Stream.

1860 München gegen den FC Schalke 04: Bilanz beider Vereine

Die beiden Fußball-Vereine 1860 München und Schalke 04 trafen in der Vergangenheit bereits einige Male aufeinander. Dabei waren die Siege und Verluste immer relativ ausgeglichen. Wir haben hier eine Übersicht mit den letzten fünf Spielen für Sie:

28.10.2009, DFB Achtelfinale - 3:0 für Schalke

Achtelfinale - 3:0 für 7.2.2004, Bundesliga - 0:0

9.8.2003, Bundesliga - 1:1

22.3.2003, Bundesliga - 1:1

19.10.2002, Bundesliga - 3:0 für 1860

In der Gesamt-Tabelle des DFB-Pokals liegt Schalke 04 aber über 1860. Der Gelsenkirchener Verein belegt mit insgesamt fünf Siegen Platz 3 unter Bayern München und Werder Bremen. 1860 München hingegen hat erst zwei Mal den DFB-Pokal gewonnen und ist somit auf Platz 14, gemeinsam mit dem Dresdener SC.