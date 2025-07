Warum 1860 München dieses Jahr ganz sicher aufsteigt. Oder zumindest vielleicht.

Wer den TSV 1860 München verstehen will, begeht bereits den ersten Irrtum. Weil: Mit Verstand hat dieser Fußballverein nun wirklich gar nichts zu tun. Mehr mit Herz. Und mit – in der Regel unerfüllten – Hoffnungen. Ein Konzentrat dessen, was es bedeutet, Löwen-Fan zu sein, hat diese Sommerpause geboten.

Am Anfang ist ja immer die Euphorie. Früher gab es an der Grünwalderstraße den schönen selbstironischen Spruch: „Nächstes Jahr kauf mer an Brasilianer und dann steig mer auf!“ Aber statt des Erwerbs eines überteuerten südamerikanischen Ballzauberers, kommt es dieses Mal besser. Viel besser.

Zwei verlorene Söhne kehren heim zu 1860 München: Kevin Volland und Florian Niederlechner

Zwei verlorene Söhne kehren heim: Kevin Volland und Florian Niederlechner. Schon etwas in die Jahre gekommen, klar, aber mit mehr als 600 Spielen in Bundesliga und 2. Liga doch eher überqualifiziert für die Drittklassigkeit. Ihren Siedepunkt – samt Feuerwerk auf den Straßen Giesings – erreicht die Begeisterung, als auch noch der von vielen Fans ungeliebte Investor Hasan Ismaik überraschend seinen Abschied verkündet. 14 Jahre Kabale und Hiebe scheinen quasi im Vorbeigehen zu enden. Aber weil Sechzig halt Sechzig ist, geht die Sache ganz anders aus.

Nach einem unglaublichen Schauspiel um einen geheimnisvollen Käufer aus der Schweiz, wilde Gerüchte und nebulöse Schuldzuweisungen fällt der Deal in sich zusammen wie der Schaum auf einem Weißbier im Juli-Dauerregen. Wir hätten es ahnen können. „Du bist nichts für schwache Nerven“, beginnt das vielleicht beste Löwen-Lied, das die Fans in der Westkurve des Grünwalder Stadions unter der legendären analogen Anzeigetafel singen. Wie wahr! Aber, wie gesagt, mit Verstand hat das ja eh alles nichts zu tun.

Freitagabend bestreiten die Löwen den Auftakt gegen Rot-Weiss Essen

An diesem Freitagabend, wenn die neue Saison mit einem triumphalen Auswärtssieg bei Rot-Weiss Essen beginnt, oder vielleicht auch mit einer unglücklichen Niederlage, dann wird das alles vergessen sein. Dann werden wir wieder hoffen, wie wir es so oft getan haben. Auf glorreiche Zeiten oder zumindest ein bisschen bessere.

Im nächsten Sommer ist es sechzig Jahre her, dass Sechzig Deutscher Meister wurde. Ein idealer Zeitpunkt, um wieder oben zu stehen, auf dem Rathausbalkon am Marienplatz. Und wenn nicht? Dann kauf mer an Brasilianer und steigen halt nächstes Jahr auf.

Unser Autor war als Sechsjähriger erstmals im Grünwalder Stadion. Normalerweise schreibt er über Politik und Wirtschaft. Für 1860 macht er aber auch mal eine Ausnahme.