1860 München - FC Ingolstadt: Termin und Live-Übertragung

Alle Infos rund um das Spiel 1860 München vs. FC Ingolstadt: Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels in der 3. Liga live im TV und Stream.

Die 1860er müssen heute ihren Platz an der Tabellenspitze der 3. Liga im Spiel gegen den FC Ingolstadt verteidigen. Von den letzen fünf Spielen konnten die Münchner lediglich zwei gewinnen, eine Niederlage und zwei Unentschieden dämpften den Erfolg deutlich. Nun muss ein weiterer Sieg her, um zu verhindern, dass der SV Elversberg an den 60ern vorbeiziehen und den Platz an der Tabellenspitze einnehmen kann.

Auch der FC Ingolstadt hatte in den letzten Spielen wenig Glück. Ein Sieg gegen den Tabellenführer wäre nach den letzten Niederlagen daher ein Befreiungsschlag für den Verein.

Für alle, die auf den Ausgang des Spiels gespannt sind und es live mitverfolgen möchten, haben wir hier im Artikel die relevanten Infos zusammengetragen. Wir informieren Sie nicht nur über die Live-Übertragung im TV und Stream, sondern auch über die bisherige Bilanz des Duells zwischen den beiden Vereinen, die jetzt in der 3. Liga aufeinandertreffen.

1860 München gegen den FC Ingolstadt: Wann ist Anstoß? Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel findet heute am 11. Spieltag der 3. Fußball-Liga statt. Nach hervorragenden ersten fünf Spielen für beide Vereine ließen sowohl 1860 München als auch der FC Ingolstadt in den vergangenen Partien stark nach. Nun bekommen sie die Gelegenheit, am Samstag, dem 8. Oktober, das Blatt wieder zu wenden und ihre Stellung in der Tabelle zu behaupten. Der Tabellenführer hat dabei den Heimvorteil, denn das Spiel wird im Stadion an der Grünwalder Straße in München ausgetragen. Anstoß ist um 14.00 Uhr.

1860 München - FC Ingolstadt: Übertragung der Partie live im TV und Stream

Die Spiele der 3. Fußball-Liga werden größtenteils im Pay-TV übertragen. So ist auch das Spiel 1860 München gegen den FC Ingolstadt nicht im Free-TV zu sehen. Übertragen wird es stattdessen beim Pay-TV Sender Magenta TV. Wer das Spiel lieber im Live-Stream sehen möchte, der kommt auch nicht an Magenta vorbei. Im Stream ist das Spiel nur bei Magenta Sport zu sehen.

Spiel: 1860 München vs. FC Ingolstadt

vs. Ort: Grünwalder Stadion, München

Grünwalder Stadion, Datum: 8. Oktober

8. Oktober Uhrzeit ? 14.00 Uhr

14.00 Uhr Free-TV: -

- Pay-TV: Magenta TV

Magenta Stream: Magenta Sport

Auch für den Rest der Saison haben wir Ihnen eine Übersicht zur Übertragung der Spiele im Free-TV und Live-Stream erstellt. Damit sind Sie immer über die Möglichkeiten informiert, die Spiele der 3. Liga live zu sehen.

1860 München gegen FC Ingolstadt: Bilanz

Die beiden Vereine lieferten sich schon ein spannendes Spiel nach dem anderen, als sie noch in der 2. Bundeliga spielten. Damals ging fast die Hälfte der Spiele zwischen den beiden unentschieden aus. Auch nach dem Abstieg in die 3. Liga hat sich am Konkurrenzkampf der beiden nichts geändert. Momentan liegt der FC Ingolstadt in der Bilanz leicht vorn, doch da am Samstag in München gespielt wird, muss das nichts heißen. Das letzte Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1860 München ging 3:1 für die Ingolstädter aus.