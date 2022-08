1860 München - Hallescher FC: Übertragung, Termin, Uhrzeit und alle Infos

In der 3. Liga trifft 1860 München heute auf den Hallescher FC. Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu Termin und Uhrzeit der Partie haben wir hier für Sie.

Die 3. Liga hat schon vor der Bundesliga Ende Juli begonnen und am Wochenende steht nun bereits der fünfte Spieltag an. Für den TSV 1860 München hat die Saison vielversprechend begonnen: Nach vier Spielen stehen die Sechzger mit vier Siegen und zwölf Punkten an der Spitze der Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner hat nach die Enttäuschung nach der 3:0 Niederlage gegen Dortmund im DFB-Pokal gut überwunden und will auch im Spiel gegen den Hallescher FC an den gelungenen Auftakt anknüpfen. Der Fußballclub aus Halle ging dagegen bisher in der aktuellen Saison der 3. Liga nur einmal siegreich vom Platz - gegen Oldenburg konnte sich der Hallescher FC durchsetzen, doch Freiburg, Dresden und Zwickau waren zu stark.

Wann findet das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem Hallescher FC statt? Welcher Sender übernimmt die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Diese Fragen beantworten wir hier und haben außerdem alle Infos zum Spiel in der 3. Liga für Sie.

TSV 1860 München gegen den Hallescher FC: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Der TSV 1860 München tritt am Freitag, dem 19. August 2022, gegen den Hallescher FC an. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Übertragung von 1860 München - Hallescher FC live im TV und Stream: Läuft die Partie auch im Free-TV?

Vereinzelt werden Partien von 1860 München auch im Free-TV vom Bayerischen Rundfunk übertragen, doch das Spiel 1860 München und dem Hallescher FC gehört nicht dazu. Die Begegnung am 5. Spieltag der 3. Liga gibt es exklusiv und kostenpflichtig bei MagentaTV zu sehen. Auch die Übertragung im Live-Stream können Sie nur mit einem Abo von Magenta Sport verfolgen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie zwischen 1860 München und dem Hallescher FC finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: 1860 München gegen den Hallescher FC , 5. Spieltag der 3. Liga 22/23

gegen den , 5. Spieltag der 3. Liga 22/23 Datum: Freitag , 19. August 2022

Freitag , 19. August 2022 Uhrzeit : 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei Magenta Sport

Die Übertragung der Spiele in der 3. Liga 22/23 im TV und Stream übernimmt MagentaTV. Einige Spiele gibt es aber auch bei den öffentlich rechtlichen Sendern zu sehen - dabei kommt es auf das Bundesland der Mannschaften an. Die Übertragung der Spiele des TSV 1860 München übernimmt beispielsweise der Bayrische Rundfunk.

1860 München vs. Hallescher FC: Bilanz der beiden Mannschaften

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich der TSV 1860 München und der Hallescher FC bisher zwölf Mal auf dem Rasen begegnet. Fünf Mal gingen die Sechzger siegreich vom Platz, weitere fünf Mal trennten sich die beiden Mannschaften Unentschieden und zwei Mal konnte der Hallescher FC eine Partie für sich entscheiden. Auch wenn München im Gesamtvergleich die Nase vorn hat: Das letzte Spiel, das im Februar 2022 stattfand gewann Halle mit 2:0. Bisher ist 1860 in der aktuellen Saison ungeschlagen, während Halle in vier Spielen nur einmal gewinnen konnte. Die Münchner gehen also als derzeitiger Tabellenführer als Favorit in die Partie. (AZ)