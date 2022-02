1860 München - Hallescher FC in der 3. Liga: Übertragung live im TV und Stream

In der 3. Liga trifft 1860 München heute auf den Hallescher FC. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie. Außerdem verraten wir Ihnen ob es das Spiel auch im Free-TV zu sehen gibt.

Nachdem 1860 München in der vergangenen Saison in der 3. Liga überzeugen konnte und am Ende Platz 4 der Tabelle belegte, bewegt sich der Verein aktuell eher im Tabellen-Mittelfeld. Noch haben die Münchner Chancen weiter nach oben zu klettern, während der Hallescher FC im unteren Drittel der Tabelle steckt. Die beiden Clubs treffen am 27. Spieltag der Saison 21/22 aufeinander.

Sie möchten wissen, wo Sie das Spiel zwischen 1860 München und dem Hallescher FC live im TV und Stream verfolgen können? Wird die Partie auch im Free-TV übertragen? Wann findet die Begegnung statt und um wie viel Uhr wird angepfiffen? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum Spiel in der 3. Liga haben wir in diesem Artikel für Sie.

1860 München - Hallescher FC: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der 3. Liga

Hallescher FC ist am Montag, dem 21. Februar 2022, beim TSV 1860 München zu Gast. Anpfiff des Spiels ist um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

1860 München vs. Hallescher FC: Übertragung heute im TV und Live-Stream beim Fußball – auch gratis im Free-TV?

Einige Spiele von 1860 München gibt es auch live im Free-TV beim Bayerischen Rundfunk zu sehen, die Partie zwischen dem Hallescher FC und 1860 München überträgt der öffentlich rechtliche Sender jedoch nicht. Die Begegnung zwischen den Sechzgern und dem Hallescher FC lässt sich also nur im Pay-TV verfolgen. Wie und wo Sie das Spiel live im TV und Stream ansehen können, entnehmen Sie dieser Übersicht:

Spiel: 1860 München gegen den Hallescher FC , 27. Spieltag der 3. Liga 21/22

gegen den , 27. Spieltag der 3. Liga 21/22 Datum: Montag , 21. Februar 2022

Montag , 21. Februar 2022 Uhrzeit: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei Magenta Sport

Übertragung der 3. Liga 2021/22 live im TV und Stream

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden auch in der Saison 2021/22 alle Spiele der 3. Liga live auf Magenta Sport übertragen. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst der Telekom bietet die Live-Streams der Spiele für Smart-TVs, im Browser und auf mobilen Endgeräten an. Alle Spieltage mit parallel laufenden Begegnungen gibt es zusätzlich auch in der Konferenzschaltung zu sehen.

Einige Partien der 3. Liga werden darüber hinaus auch live im Free-TV gezeigt. Insgesamt 86 der 380 Partien in der aktuellen Saison laufen auf den dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mindestens zwei Begegnungen pro Spieltag werden von den Landesrundfunkanstalten live ausgestrahlt. In der Regel übertragen die Sender die Spiele von Vereinen, die im gleichen Bundesland liegen – für einige Spiele von 1860 München übernimmt also der Bayerische Rundfunk die Übertragung.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung der 3. Liga auf einen Blick:

Magenta Sport : Alle Spiele der 3. Liga live im Stream

: Alle Spiele der 3. Liga live im Stream Free-TV: 86 Spiele, 2 pro Spieltag live bei SR, WDR , HR MDR, SWR , BR , NDR oder ARD

1860 München gegen Hallescher FC: Bilanz bisheriger Spiele

Die beiden Mannschaften sind laut fußballdaten.de bisher elf Mal gegeneinander angetreten. Das erste Mal 1991 in der 2. Bundesliga Süd, die in der Saison 91/92 in die Bereiche Nord und Süd aufgeteilt wurde. Von den elf Begegnungen der beiden Vereine konnte der Hallescher FC nur eine für sich entscheiden: 2019 am 34. Spieltag der 3. Liga gewann die Mannschaft aus Halle mit 3:0 gegen 1860. Fünf Spiele gewann 1860 München und fünf Mal trennten sich die Vereine mit einem Unentschieden. Auch die letzte Begegnung der Mannschaften am 8. Spieltag der aktuellen Saison 21/22 ging mit einem 1:1 Unentschieden aus. (AZ)