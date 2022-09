1860 München - MSV Duisburg live im Free-TV und Stream, Termin und Bilanz

1860 München ist Spitzenreiter der 3. Liga und empfängt den MSV Duisburg am 7.Spieltag. Hier gibt es die Infos rund um Übertragung im TV und Live-Stream sowie eine Bilanz.

Nach wie vor führt der TSV 1860 München die Tabelle der 3. Liga an. Aus jedem Spiel konnten die Löwen bisher Punkte mitnehmen, in fünf von sechs Spielen waren es jeweils drei Punkte und nur einmal gab es lediglich einen einzigen Punkt: Im letzten Spiel gegen Viktoria Köln hieß es am Ende 1:1. Wer jetzt mitgerechnet hat, wird feststellen, dass 1860 München 16 Punkte auf dem Konto hat. Der Abstand auf die Plätze zwei und drei beträgt allerdings nur einen bzw. drei Punkte, ein Wechsel an der Tabellenspitze kann schon am nächsten Spieltag in der 3. Liga erfolgen.

Der kommende Gegner des TSV 1860 München, der MSV Duisburg, teilt sich aktuell den sechsten Platz mit dem FC Ingolstadt und kommt auf elf Punkte bei drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Auch die Zebras haben ein 1:1 Unentschieden im Rücken, das aus der Partie gegen den VfB Oldenburg resultierte.

Für München geht es um die Behauptung der Tabellenführung, der MSV will sich im Mittelfeld weiter nach oben absetzen. Wenn Sie das Spiel TSV 1860 München - MSV Duisburg live im TV oder Live-Stream verfolgen wollen, haben wir die entsprechenden Infos für Sie. Außerdem klären wir, ob die 3. Liga im Free-TV läuft und präsentieren eine Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen von 1860 München und Duisburg.

TSV 1860 München gegen MSV Duisburg: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Der 7. Spieltag der 3. Liga beginnt für den TSV 1860 München und den MSV Duisburg am Samstag, dem 3. September, um 14.00 Uhr. Im traditionsreichen Stadion der Löwen, dem Stadion an der Grünwalder Straße, wird die Partie ausgetragen.

Übertragung von TSV 1860 München - MSV Duisburg: Läuft das Spiel im Free-TV und Live-Stream?

Wie gewöhnlich überträgt MagentaTV das Spiel 1860 München vs. MSV Duisburg, aber kommt die Partie auch im Free-TV? Ja, 1860 München gegen Duisburg wird im Free-TV übertragen. Sogar einen kostenlosen Live-Stream wird es geben: Der Bayerische Rundfunk sendet das Spiel auf BR24 im Free-TV und Live-Stream.

Hier die wichtigsten Eckdaten für Sie zusammengefasst:

Spiel: TSV1860 München - MSV Duisburg , 7. Spieltag der 3. Liga 2022/23

- , 7. Spieltag der 3. Liga 2022/23 Datum: Samstag, 3. September 2022

Samstag, 3. September 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV : BR24

: BR24 Übertragung im Gratis-Stream : BR24

: BR24 Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Sie interessieren sich für weitere Spiele in der dritthöchsten Spielklasse im Fußball? Wir haben die Informationen für die 3. Liga 2022/23: Übertragung der Spiele im Free-TV und Live-Stream.

TSV 1860 München vs. MSV Duisburg - Die Bilanz

Der DFB weiß von 56 Aufeinandertreffen zwischen dem TSV 1860 München und dem MSV Duisburg zu berichten. Insgesamt kommen die Löwen besser weg, mit 26 Siegen und 16 Niederlagen. 14 Partien endeten ohne Sieger. Den Großteil der Siege konnte 1860 München vor heimischem Publikum einfahren (16), nur vier Mal waren die Zebras siegreich.

Schaut man sich die letzten sechs Spiele aus der 3. Liga zwischen München und Duisburg an, sieht die Bilanz von den Punkten her etwas ausgeglichener aus: Jeweils drei Siege für beide Mannschaften. Das letzte Spiel aus dem April diesen Jahres gewannen die Löwen in Duisburg mehr als deutlich: Mit 6:0 fegten die Münchner den MSV vom Rasen.

