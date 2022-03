1860 München - SC Verl: Übertragung live im TV und Stream - auch im Free-TV?

1860 München und SC Verl begegnen sich in der 3. Liga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung.

Die 3. Liga ist die dritthöchste Spielklasse im Meisterschaftssystem des deutschen Vereinsfußballs. Sie wurde zur Saison 2008/09 als neue Profi-Liga zwischen der 2. Bundesliga und den Regionalligen platziert. Am 29. Spieltag treffen 1860 München und der SC Verl aufeinander. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zur Übertragung, zum Termin und der Uhrzeit.

1860 München gegen SC Verl: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

1860 München trifft am 4. März 2022 auf den SC Verl. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 19.00 Uhr.

Übertragung von 1860 München gegen SC Verl: Läuft das Spiel im Free-TV und Live-Stream?

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: 1860 München gegen SC Verl , 29. Spieltag der 3. Liga 2021/22

gegen , 29. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Freitag, 4. März 2022

Freitag, 4. März 2022 Uhrzeit: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV : ---

: --- Übertragung im Gratis-Stream : ---

: --- Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Video: dpa

1860 München gegen SC Verl - Die Bilanz

Das Portal fußballdaten.de weist insgesamt fünf Begegnungen zwischen 1860 München und dem SC Verl aus. Die Sechzger haben dreimal gewonnen, die Kicker aus Ostwestfalen bisher noch nie. Zwei Partien gingen demzufolge unentschieden aus. Drei der Begegnungen fanden in der 3. Liga statt, zwei im DFB-Pokal. Wie gesagt: alle zugunsten von 1860. Vor dem nächsten Spiel stehen die München auf Tabellenplatz 7, die Kicker aus Verl belegen den wenig prickelnden Rang 18.

Kurzprofil von TSV 1860 München

Der Turn- und Sportverein München von 1860 e. V., kurz TSV 1860 München oder 1860 München, wird oft auch als "Münchner Löwen", "1860" oder "Sechzger" bezeichnet. Der im Münchner Stadtteil Giesing angesiedelte Verein, der sich selbst gern als „Münchens Große Liebe“ sieht, wurde am 15. Juli 1848 gegründet. Die Farben des Vereins sind eigentlich Grün-Gold, doch das bayerische das Weiß-Blau seiner Fußballabteilung ist natürlich bekannter.

Lesen Sie dazu auch

Nationale und sogar europaweite Bekanntheit erwarb sich der seinerzeit (noch vor seinem ewigen Erzrivalen FC Bayern!) stärkste Fußballverein Münchens hautsächlich in den 1960er Jahren. Das Team konnte sowohl den DFB-Pokal 1963/64 als auch 1966 die deutsche Fußballmeisterschaft gewinnen. Die Krönung kam 1965, als die Sechzger bis ins Finale des Europapokals der Pokalsieger vordrangen. Dort aber unterlagen sie vor der giantischen Kulisse von 100.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion West Ham United mit 0:2. In ihrer bewegten Geschichte konnten die Kicker zwei Vizemeisterschaften (1931 und 1967) und einen ersten Pokalerfolg im Kriegsjahr 1942 für sich verbuchen. Derartige Triumphe liegen für den Verein von der Grünwalder Straße zurzeit allerdings im Reich der Träume.

SC Verl - einige Eckdaten

Der Verein steht als "Sportclub Verl von 1924 e. V." im amtlichen Vereinsregister. Er ist in der ostwestfälischen Stadt Verl angesiedelt und gehört zu den eher kleinen Proficlubs - im November 2021 wurden 1199 Mitglieder gemeldet.

Die erste Mannschaft des Clubs spielt seit 2020 in der 3. Liga. Neben ihrem Aufstieg zählen die Meisterschaften in der Oberliga Westfalen 1991 und 2007 sowie die Westfalenpokalsiege 1992, 1999 und 2007 zu ihren größten Triumphen. 1991 nahm der SC Verl sogar an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil.

Der Verein absolviert seine Heimspiele normalerweise in der Verler Sportclub Arena, die allerdings für die 3. Liga nicht tauglich ist. Daher trägt das Profiteam seine Heimspiele im Stadion am Lotter Kreuz in Lotte aus. Prominentester ehemaliger Aktiver ist Ex-Nationalspieler Arne Friedrich, der in der Saison 1999/2000 für den SC Verl kickte.