1899 Hoffenheim - SC Freiburg im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

1899 Hoffenheim - SC Freiburg live im TV und Stream im DFB-Pokal-Achtelfinale: Wir haben einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream für Sie.

Im DFB-Pokal 21/22 stehen nach dem Abschluss der zweiten Hauptrunde nun die Partien des Achtelfinales an. Acht Spiele stehen in dem deutschen Turnier am 18. und 19. Januar 2022 auf dem Programm. Unter anderem treffen die beiden Bundesligisten Hoffenheim und Freiburg im Achtelfinale aufeinander.

Wie können Sie die Partie zwischen 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg live im TV und Stream verfolgen? Wir haben alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels für Sie. Unser Liveticker bietet neben dem aktuellen Spielstand auch die Highlights des Spiels sowie Infos zur Aufstellung der beiden Teams.

Hoffenheim - Freiburg im DFB-Pokal 2021/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die beiden Bundesliga-Vereine Hoffenheim und SC Freiburg treffen am Mittwoch, dem 19. Januar 2022, im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Hoffenheim gegen Freiburg im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Das Pokalspiel zwischen Hoffenheim und Freiburg gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Es wird exklusiv im Pay-TV bei Sky übertragen. Alle Infos zur Übertragung der Achtelfinalpartie im DFB-Pokal im Überblick:

Spiel: 1899 Hoffenheim - SC Freiburg , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22

- , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 19. Januar 2022

Mittwoch, 19. Januar 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: PreZero Arena, Sinsheim

PreZero Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu 1899 Hoffenheim vs. SC Freiburg: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Unser Datencenter liefert immer die aktuellen Infos sowie alle Termine und Ergebnisse der Spiele des DFB-Pokals 2021/22. Hier im Liveticker können Sie natürlich auch das Achtelfinal-Spiel zwischen Hoffenheim und dem SC Freiburg live verfolgen. Alle Tore, gelbe und rote Karten und die Highlights des Spiels als Kommentar - das alles bietet Ihnen unser Live-Ticker zum DFB-Pokal 21/22. Kurz vor Anpfiff der Partie finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Je weiter der DFB-Pokal 21/22 voranschreitet, desto mehr Spiele des Turniers gibt es auch im Free-TV zu sehen. Die meisten Partien im Achtelfinale laufen aber nach wie vor nur im Pay-TV bei Sky. Zwei Spiele des Achtelfinales wird es im Ersten zu sehen geben und auch Sport1 zeigt eine Begegnung im Januar. Beide Spiele im Halbfinale sowie das Finale, das im Mai 2022 stattfindet, werden jedoch im Free-TV von der ARD übertragen.

Hier auf dieser Seite können Sie die entsprechenden Spiele im Live-Stream der ARD verfolgen. Über diesen Link gelangen Sie zum Stream von Sport1.

DFB-Pokal 21/22: 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg - Bilanz und Infos

Laut fussballdaten.de sind sich die beiden Mannschaften bereits 25 Mal auf dem Platz begegnet. Einmal sogar in der zweiten Runde des DFB-Pokals 08/09. Das Spiel damals konnte Freiburg mit einem 3:1 klar für sich entscheiden. Insgesamt liegt der SC Freiburg in der Bilanz vorn. Von den 25 Begegnungen gewannen die Freiburger neun, während Hoffenheim dagegen nur sechs Spiele für sich entscheiden konnte. Ganze zehn Mal trennten sich die beiden Teams Unentschieden.

1899 Hoffenheim

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Sebastian Hoeneß

Stadion: PreZero Arena

SC Freiburg

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Christian Streich

Stadion: Europa-Park Stadion

