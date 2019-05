vor 26 Min.

2:3 gegen Wehen Wiesbaden: Ingolstadt steigt ab in die 3. Liga

Schock bei den Schanzern: Nach der 2:3-Heimniederlage ist der Klub in die 3. Liga abgestiegen.

Von Benjamin Sigmund

Tränen und Enttäuschung beim FC Ingolstadt: Die Schanzer verloren das Relegationsrückspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 2:3 und steigen in die 3. Liga ab. Die Hessen drehten damit die 1:2-Heimniederlage und steigen wegen der mehr erzielten Auswärtstore auf.

Damit ist es dem FC Ingolstadt nicht gelungen, eine Horrorsaison noch zu retten. Lange Zeit hatte alles für eine rasante Talfahrt mit der 3. Liga als Endstation gesprochen. Die Mannschaft wirkte überfordert, teils leblos, die Fans waren verärgert. Der Sportdirektor musste gehen, später Geschäftsführer Sport Harald Gärtner.

Gefühlt alle paar Wochen wurde der Trainer gewechselt. Tomas Oral war – Interimslösung Roberto Pätzold eingerechnet – der fünfte Mann, der die Kommandos gab. Doch die Installation des 46-Jährigen am 2. April wirkte. Er holte fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz auf, erreichte 16 Punkte in sieben Spielen (zuvor 19 in 27 Partien) und führte die Oberbayern in die Entscheidungsspiele.

Ingolstadt musste auf zwei wichtige Spieler verzichten

Der FC Ingolstadt, der ohne seinen gesperrten Kapitän Almog Cohen und den angeschlagen auf der Bank sitzenden Sonny Kittel auskommen musste, startete offensiv ins Spiel. Dario Lezcano vergab nach 47 Sekunden die erste gute Chance. Damit hätte sich beinahe die Geschichte des Hinspiels wiederholt, als der Paraguayer die Oberbayern nach 32 Sekunden in Führung geschossen hatte.

Die Hessen bewiesen, dass sie sich nach der Niederlage im ersten Spiel noch längst nicht aufgegeben hatten und gingen in Führung. Nach einer Kopfballablage des Ex-Ingolstädters Manuel Schäffler schloss Daniel Kofi Kyereh zum 0:1 ab (11.). Wehen Wiesbaden hatte damit das erste von zwei nötigen Toren, die es zum weiterkommen brauchte, erzielt.

Begann nun großes Nervenflattern bei den Schanzern? Zunächst nicht, denn sie schlugen im Gegenzug zurück. Wehens Torhüter Markus Kolke ließ einen Schuss von Marcel Gaus unglücklich nach vorne abprallen, Konstantin Kerschbaumer staubte zum 1:1 ab (13.). Darüber hinaus tat sich der FCI schwer, zu Möglichkeiten zu kommen. Ein eigenes Erfolgserlebnis wäre bei einem Unentschieden nicht nötig gewesen. Die Ausgangslage änderte sich, als die Gäste nach einem schnell vorgetragenen Konter erneut in Führung gingen. Ingolstadts Verteidiger waren weit aufgerückt und ermöglichten Maximilian Dittgen, allein aufs Tor zuzulaufen.

Irgendwann war die Verunsicherung der Ingolstädter greifbar

Die Wehener ließen sich nicht zweimal bitten und schob den Ball an Ingolstadts Keeper Philipp Tschauner vorbei ins Netz (30.). Damit war das Hinspielergebnis egalisiert. Jetzt war die Verunsicherung beim Zweitligisten greifbar. Schäffler hätte auf 1:3 erhöhen können, als er freistehend am Tor vorbei köpfte (40.). Der FC Ingolstadt stand weiterhin zu weit weg von den Gegenspielern, stand lediglich Spalier und musste den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Björn Paulsen fälschte einen Distanzschuss von Jeremias Lorch, der vorbeigegangen wäre, zum 1:3 ins eigene Tor ab (43.).

Jetzt fehlten dem FC Ingolstadt zwei Tore zum Klassenerhalt. 45 Minuten blieben dafür. Der FCI versuchte alles, doch Kolke parierte zwei Lezcano-Schüsse (51., 53.). Auch ein Kopfball von Paulsen (59.) und ein Versuch von Thomas Pledl (63.) verfehlten das Ziel. Dazwischen knallte Wehens Gökhan Gül den Ball ans Lattenkreuz (61.). Angetrieben vom eigenen Publikum gab sich der FC Ingolstadt nicht auf. Ein langer Ball von Mergim Mavraj fand den aufgerückten Paulsen, der zum 2:3 einköpfte (68.). Die Hoffnung stieg, es fehlte lediglich ein weiterer Treffer. Doch die Offensivbemühungen des FC Ingolstadt gegen tapfer verteidigende Gäste war nicht von Erfolg gekrönt. Somit mussten die Oberbayern dem SV Wehen Wiesbaden, dessen mitgereiste Fans den Platz stürmten, beim Feiern zuschauen.

