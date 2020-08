13:11 Uhr

2. BuLi: HSV vs. Fortuna Düsseldorf im Live-TV, Stream und Ticker - Übertragung im Free-TV?

Im Auftaktspiel der 2. Bundesliga (Saison 20/21) tritt der Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf an. Der HSV live im Stream und TV: Alle Infos zur Übertragung der Partie erhalten Sie hier, außerdem Spielstand, Spielplan, Ergebnis und Live-Ticker.

In der 2. Liga tritt der HSV im Auftaktspiel der Saison gegen Fortuna Düsseldorf an. Welcher Sender zeigt die Partie Hamburg gegen Düsseldorf live? Ist das Spiel im Free-TV zu sehen? Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier. Unser Live-Ticker weiter unten im Artikel liefert kostenlos alle interessanten Fakten um Spielstand, Ergebnis, Spielplan und die Zweitliga-Tabelle.

Hamburg vs. Fortuna Düsseldorf live im Stream & TV: Übertragung, Termin, Datum

Wann spielt der HSV gegen die Fortuna? Hier alle Infos im Überblick.

Was: Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf

- Wann: 1. Spieltag: 18.09.2020

1. Spieltag: 18.09.2020 Anpfiff: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Online-Stream: Sky Go

Highlights und Zusammenfassung: Sport1 , RTL Nitro , DAZN

2. Liga live im Fernsehen: HSV live im Pay-TV, Free-TV & Live-Stream?

Die Spiele der zweiten Liga werden nicht kostenlos im Free-TV übertragen. Allenfalls die Zusammenfassungen in der Sportschau der ARD oder im aktuellen Sportstudio des ZDF sind im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt aber alle Partien der 2. Bundesliga live. Die Spiele können auch über Sky Go gestreamt werden. Highlights der Begegnung sind auch auf DAZN, Sport1 oder RTL Nitro zu verfolgen.

Sky: Der Pay-TV-Anbieter überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga

Sky Go : Livestream für alle Partien der 2. Liga

: Livestream für alle Partien der 2. Liga Free-TV: Zusammenfassungen der ARD / ZDF in der Sportschau und im aktuellen Sportstudio

/ in der Sportschau und im aktuellen Sportstudio Highlights auf RTL Nitro , Sport1 und DAZN

Live-Ticker zum HSV: Spielplan, Spielstand, Ergebnis, Zweitliga-Tabelle

Wie spielt Hamburg? Welchen Platz belegt der HSV in der 2. Bundesligatabelle? In unserem Live-Ticker im Datencenter erfahren Sie alle wissenswerten Infos rund um den Hamburger SV. Außerdem können Sie den aktuellen Spielstand des HSV live abrufen und Spielplan und Tabelle im Auge behalten.

Hamburger SV: Gründungsmitglied der Bundesliga in der 2. Liga

Seit dem Abstieg des HSV zur Saison 2018/19 kämpft der Fußballclub, der die Bundesliga als einer von 16 Vereinen mitgegründet hat, um den Aufstieg in die 1. Liga. Eine erfolgreiche Rückkehr ist dem HSV auch in der Saison 2019/20 verwehrt geblieben. Gescheitert im Aufstiegsrennen blickt der HSV in eine ungewisse Zukunft. Ob der sechsmalige Meister in der Saison 2020/21 mehr als den Klassenerhalt schafft oder ein längerer Zweitliga-Aufenthalt folgt, das verfolgen Sie bei der Übertragung der 2. Bundesliga live in TV und Stream.

