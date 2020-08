13:12 Uhr

2. BuLi: Nürnberg vs. SSV Jahn Regensburg live in TV, Stream und Live-Ticker - Übertragung im Free-TV?

Robert Klauß startet mit dem 1. FC Nürnberg als neuer Coach in die Saison 20/21. Wo alle Spiele des Clubs im Live-TV und Stream, auf Sky oder DAZN, zu sehen sind, erfahren Sie hier.

1. FC Nürnberg gegen SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga: Wir informieren Sie, wo Sie das Auftaktspiel der 2. Liga live im TV und Live-Stream verfolgen können. Gibt es den FCN im Free-TV, auf ARD oder ZDF oder auf DAZN, Sky oder Amazon?

Der 1. FCN trifft im Jahnstadion auf den Gastgeber SSV Jahn Regensburg. Die beiden Mannschaften tragen das erste Spiel der Saison 20/21 in der 2. Bundesliga aus. Wann wird die Partie 1. FC Nürnberg vs. Regensburg live im Fernsehen übertragen?

Wird der FCN im Free-TV oder Gratis-Stream zu sehen sein? Wir verraten Ihnen, wo Sie das Auftaktspiel der 2. BuLi live in TV, Fernsehen oder Live-Stream verfolgen können, ob auf Sky, DAZN oder Amazon. In unserem Live-Ticker erfahren Sie aktuell und zeitnah den Spielstand, das Ergebnis, den Spielplan und den Tabellenstand.

Nürnberg vs. Regensburg live im Stream & TV: Wann? Übertragung, Termin, Datum

Wann spielt der 1. FC Nürnberg gegen Regensburg? Alle Infos dazu im Überblick:

Was: 1. FC Nürnberg vs. SSV Jahn Regensburg

vs. Wann: 1. Spieltag: 18.09.2020

1. Spieltag: 18.09.2020 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Online-Stream: Sky Go

Highlights und Zusammenfassung: Sport1 , RTL Nitro , DAZN

1. FCN in der 2. Liga live im Fernsehen verfolgen: im Pay-, Free-TV oder Live-Stream?

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky hat sich auch für diese Saison die Rechte für alle Partien der Bundesliga-Spiele gesichert und überträgt alle Spiele der 2. Liga live. Fans können die Spiele auch jederzeit über Sky Go streamen. Highlights der Begegnungen sind auf Sport1, RTL Nitro oder DAZN anzusehen, auch die Zusammenfassungen in der ARD Sportschau und dem aktuellen Sportstudio im ZDF sind in dieser Saison für Fußballfans wieder verfügbar, diese sogar im kostenlosen Free-TV.

Sky: Der Pay-TV-Anbieter überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga

Sky Go : Live-Stream für alle Partien der 2. Liga

: Live-Stream für alle Partien der 2. Liga Free-TV: Zusammenfassungen der ARD / ZDF in der Sportschau und dem aktuellen Sportstudio

/ in der Sportschau und dem aktuellen Sportstudio Highlights: Auf RTL Nitro , Sport1 und DAZN

Live-Ticker zu Nürnberg: Ergebnisse, Zweitliga-Tabelle, Spielstand, Spielplan

Wie ist der aktuelle Spielstand des FCN? Den aktuellen Stand, die Ergebnisse, den Spielplan und die Tabelle erhalten Sie topaktuell in unserem Live-Ticker im Datencenter.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

1. FC Nürnberg in der Bundesliga

Seit seiner Gründung im Jahr 1900 verzeichnet der 1. FCN wachsende Fan-Zahlen. Bis 1987 war der Club mit neun Meisterschaften und drei Pokalsiegen deutscher Rekordmeister, bis der FC Bayern München ihn ablöste. Nach einigen Abstiegen in die 2. Liga und Wiederaufstiegen etablierte sich der Club 2018 wieder in der 1. Liga, um 2019 erneut abzusteigen.

Der 1. FC Nürnberg wird aufgrund der steten Wechsel zwischen der 1. und 2. Liga in der Öffentlichkeit oft als "Fahrstuhlmannschaft" bezeichnet. Alle Heimspiele des 1. FC Nürnberg finden vor 50.000 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof statt.

