2. Bundesliga 2020/21, Spieltag 10 heute: Spielplan, Infos, Termine, Datum & Live-Ticker - 6.12.20

Die Saison 20/21 der 2. Fußballbundesliga läuft aktuell. Alle wissenswerten Infos zur neuen Spielzeit, zum Spielplan und zu den Terminen der 2. BuLi finden Sie hier- und auch einen Live-Ticker.

Hier finden Sie den Spielplan für die 2. Bundesliga und alle Termine. Ein Live-Ticker informiert Sie über alles Wissenswerte rund um den Spielplan, Spielstand und die Termine.

2. Bundesliga 2020/21: Rahmenterminkalender & Termine

Die neue Saison der 2. Liga begann gemeinsam mit der ersten Liga am 18. September 2020. Nach dem 13. Spieltag der 2. Liga vom 18.-21. Dezember pausiert der Betrieb und startet nach der verkürzten Winterpause am ersten Januarwochenende wieder. Der letzte Spieltag der 2. Bundesliga wurde auf den 23. Mai 2021, einen Tag nach dem 34. Spieltag der 1. Bundesliga, datiert.

Die Termine der Saison 20/21 für die 2. Liga:

2. Bundesliga : 1. Spieltag: 18.-21.09.2020

: 1. Spieltag: 18.-21.09.2020 2. Bundesliga : 34. Spieltag: 23.05.2021

Den kompletten Rahmenplan mit allen Terminen finden Sie hier zum Download.

Spielplan der 2. Bundesliga: Datum & Termine heute in der 2. Liga

Hier finden Sie den Spielplan für die 2. Bundesliga im Überblick. Er wird laufend aktualisiert.

1. Spieltag - 18.09.2020 - 21.09.2020

Freitag, 18.09.2020 - 18.30 Uhr

Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf

- Jahn Regensburg - 1. FCN

Samstag, 19.09.2020, 13.00 Uhr

Hannover 96 - KSC

- KSC SVS 1916 - Darmstadt 98

Würzburger Kickers - Erzgebirge Aue

Sonntag, 20.09.2020, 13.30 Uhr

1. FC Heidenheim 1846 - Eintracht Braunschweig

- SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück

- Holstein Kiel - SC Paderborn 07

Montag, 21.09.2020, 20.30 Uhr

VfL Bochum 1848 - FC St. Pauli

2. Spieltag - 25.09.2020 - 28.09.2020

Freitag, 25.09.2020, 18.30 Uhr

Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth

- VfL Osnabrück - Hannover 96

Samstag, 26.09.2020, 13.00 Uhr

Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers

- Darmstadt 98 - Jahn Regensburg

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel

Sonntag, 27.09.2020, 13.30 Uhr

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1846

- KSC - VfL Bochum

1. FCN - SVS 1916

Montag, 28.09.2020, 20.30 Uhr

SC Paderborn 07 - Hamburger SV

3. Spieltag - 02.10.2020 - 5.10.2020

Freitag, 02.10.2020, 18.30 Uhr

VfL Bochum - VfL Osnabrück

- SVS 1916 - FC St. Pauli

Samstag, 03.10.2020, 13.00 Uhr

1. FC Heidenheim 1846 - SCP07

- SCP07 Hannover 96 - Eintracht Braunschweig

- Jahn Regensburg - KSC

Sonntag, 04.10.2020, 13.30 Uhr

Hamburger SV - Erzgebirge Aue - verschoben auf Mi., 21.10.2020, 18:30 Uhr

- - verschoben auf Mi., 21.10.2020, 18:30 Uhr Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf

- Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth

Montag, 05.10.2020, 20.30 Uhr

1. FCN - Darmstadt 98

Spieltag 4 - 17.10.2020 - 19.10.2020

Samstag, 17.10.2020

13:00 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV

- 13:00 Uhr: Karlsruher SC - SV Sandhausen

- 13:00 Uhr: Eintracht Braunschweig - VfL Bochum

Sonntag, 18.10.2020

13:30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg

- 13:30 Uhr: SC Paderborn 07 - Hannover 96

- 13:30 Uhr: Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 1846

- 13:30 Uhr: Würzburger Kickers - Holstein Kiel

Montag, 19.10.2020

20:30 Uhr: FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

Mittwoch, 28.10.2020

18:30 Uhr: VfL Osnabrück - SV Darmstadt 98

Spieltag 5 - 23.10.2020 - 25.10.2020

Freitag, 23.10.2020

18:30 Uhr: SSV Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig

- 18:30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC

Samstag, 24.10.2020

13:00 Uhr: Hamburger SV - FC Würzburger Kickers

- 13:00 Uhr: SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli

- 13:00 Uhr: Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

- 13:00 Uhr: Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth

Sonntag, 25.10.2020

13:30 Uhr: 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Osnabrück

- 13:30 Uhr: VfL Bochum 1848 - FC Erzgebirge Aue

1848 - 13:30 Uhr: SV Sandhausen - SC Paderborn 07

Spieltag 6 - 30.10.2020 - 01.11.2020

Freitag, 30.10.2020

18:30: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim 1846

- 18:30: Hamburger SV - FC St. Pauli

Samstag, 31.10.2020

13:00: SC Paderborn 07 - Jahn Regensburg

- 13:00: Erzgebirge Aue - Holstein Kiel

- 13:00: VfL Osnabrück - SV Sandhausen

- 13:00: Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg

Sonntag, 01.11.2020

13:30: SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96

- 13:30: Karlsruher SC - SV Darmstadt 98

- 13:30: Würzburger Kickers - VfL Bochum

Spieltag 7 - 06.11.2020 - 09.11.2020

Freitag, 06.11.2020, 18.30 Uhr

1. FC Heidenheim - Würzburger Kickers

- SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig

Samstag, 07.11.2020, 13.00 Uhr

Hannover 96 - Erzgebirge Aue

- VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth

- 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

Sonntag, 08.11.2020, 13.30 Uhr

SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07

- Jahn Regensburg - VfL Osnabrück

- FC St. Pauli - Karlsruher SC

Montag, 09.11.2020, 20.30 Uhr

Holstein Kiel - Hamburger SV

Spieltag 8 - 21.11.2020 - 23.11.2020

Samstag, 21.11.2020, 13.00 Uhr

Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen

- SC Paderborn 07 - FC St. Pauli

- Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846

- Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC

Sonntag, 22.11.2020, 13.30 Uhr

Hamburger SV - VfL Bochum 1848

- 1848 FC Erzgebirge Aue - SV Darmstadt 98

- SpVgg Greuther Fürth - SSV Jahn Regensburg

- FC Würzburger Kickers - Hannover 96

Montag, 23.11.2020, 20.30 Uhr

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

Spieltag 9 - 27.11.2020 - 30.11.2020

Freitag, 27.11.20 18:30 Uhr

FC St. Pauli - VfL Osnabrück

- SV Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig

Samstag, 28.11.20 13:00 Uhr

SSV Jahn Regensburg - FC Würzburger Kickers

- SV Sandhausen - FC Ergebirge Aue

- Aue Karlsruher SC - SC Paderborn

Sonntag, 29.11.20 13:30 Uhr

1. FC Heidenheim - HSV

- 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth

- Hanover 96 - Holstein Kiel

Montag, 30.11.20 20:30 Uhr

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf

Spieltag 10 - 4.12.20 - 6.12.20

Freitag, 4.12.20 18.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 98

- 98 Holstein Kiel - VfL Bochum

Samstag, 5.12.20 13.00 Uhr

HSV - Hanover 96

- Hanover 96 VfL Osnabrück - Karlsruher SC

- SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim

Sonntag, 6.12.20 13:30 Uhr

FC Würzburger Kickers - SV Sandhausen

FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg

SC Paderborn - 1. FC Nürnberg

Spieltag 11 - 11.12.20 - 13.12.20

Freitag, 11.12.20 18.30 Uhr

VfL Bochum - SC Paderborn

- SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth

Samstag, 12.12.20 13.00 Uhr

SV Darmstadt 98 - Hamburger SV

- 1. FC Heidenheim - Hannover 96

- SSV Jahn Regensburg - Holstein Kiel

Sonntag, 13.12.20 13:30 Uhr

Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf

- Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück

- 1. FC Nürnberg - FC Würzburger Kickers

- FC St. Pauli - FC Erzgebirge Aue

Den gesamten Spielplan mit allen Spieltagen können Sie hier herunterladen.

Live-Ticker zur 2. Bundesliga - Saison 20/21: Termine, Spielplan, Datum & Bundesliga-Tabelle

Alle Partien der 2. Fußball-Bundesliga können Sie über unser Datencenter live im Ticker verfolgen. Wir halten Sie über alle News und Spiele auf dem Laufenden. Die relevanten Informationen des Info-Centers lassen sich jederzeit über mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet oder einen Desktop-PC abrufen. Sie sind Fan des 1. FC Nürnberg oder des HSV? Aber unterwegs auf einem Geburtstag, im Urlaub, in der Mittagspause? Unser Live-Ticker informiert Sie jederzeit und an jedem Ort über Ergebnisse und den Live-Spielstand Ihres Clubs oder Vereins.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bundesliga vor leeren Rängen oder mit Zuschauern im Stadion?

Die Frage, ob die Vereine der 2. Liga die Saison 20/21 mit Geisterspielen bestreiten oder Partien vor Zuschauern stattfinden können, ist weiter nicht final geklärt. In Zusammenarbeit mit den Behörden und Gesundheitsämtern vor Ort entwickelten die Clubs der 1. Liga Hygiene- und Sicherheitskonzepte für eine begrenzte Anzahl an Zuschauern. Als Richtschnur gelten die Leitlinien der DFL, die im Juli den Vereinen an die Hand gegeben wurden.

In einigen Punkten ist ein einheitliches Vorgehen geklärt: Es gibt keinen Alkoholausschank, keine Stehplätze und keine Auswärtsfans in den Stadien. Auch die Einführung von personalisierten Tickets war vorgeschrieben. Die meisten Clubs rechnen mit Zuschauerzahlen, die in etwa die Hälfte gefüllter Stadien betreffen. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen sind Fans aktuell jedoch wieder komplett ausgeschlossen.

