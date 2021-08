Infos zur 2. Fußball-Bundesliga: Spielplan, Liveticker und alle Ergebnisse

Mit unserem Spielplan verpassen Sie kein Spiel der 2. Bundesliga. Und in unserem Liveticker informieren wir Sie in Echtzeit unter anderem zu den Spielständen, Auswechslungen, Verwarnungen, Platzverweisen und Aufstellungen.

Die Saison der 2. Bundesliga hat am 23. Juli 2021 begonnen und endet mit dem 34. Spieltag am 15. Mai 2022. Sie erfahren von uns Wissenswertes zu allen Spieltagen, Terminen, Uhrzeiten, zu den Ergebnissen, Mannschaften und finden die aktuelle Bundesliga-Tabelle in unserem Datencenter.

Spieltage der 2. Bundesliga 2021/22: Termine und Zeitplan

Die Saison 2021/22 der 2. Bundesliga wird nach dem 18. Spieltag durch die Winterpause unterbrochen. Am 14. Januar 2022 wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Wann ist der letzte Spieltag? Wir geben Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Termine der 2. Bundesliga:

1. Spieltag: 23. bis 25.07.2021

23. bis 25.07.2021 Winterpause: 20.12.2021 bis 13.01.2022

20.12.2021 bis 13.01.2022 34. Spieltag : 15.05.2022

: 15.05.2022 Relegation: 20.05.2022 bzw. 18.05.2022 und 24.05.2022 bzw. 25.05.2022

Den kompletten Rahmenterminkalender des DFL können Sie hier einsehen und herunterladen.

Termine: Änderungen im Spielplan in der 2. Bundesliga 2021/22

Nicht nur die Erstligisten müssen sich auf Neuerungen einstellen, sondern auch die Zweitligisten. Die Änderungen in der Saison 2021/22 der 2. Bundesliga sind wie folgt: Die unbeliebten Montagsspiele entfallen, die Samstagsspiele verschieben sich von 13.00 Uhr auf 13.30 Uhr und eine Partie findet am Samstag um 20.30 Uhr statt.

Aufstieg und Abstieg: die Teams der 2. Liga 21/22

Der SpVgg Greuther Fürth und der VfL Bochum steigen auf und spielen damit 21/22 in der 1. Liga. Auch die Würzburger Kickers, der VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig sucht man in der 2. Bundesliga 2021/22 vergebens: Die Vereine steigen in die 3. Liga ab. Dennoch wird diese Saison in der 2. Liga spannend - nicht zuletzt wegen den Absteigern aus der 1. Liga Werder Bremen und Schalke 04. Neue Zweitligisten sind 2021/22 zudem Hansa Rostock, Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt 04.

Tabelle, Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga 2021/22

Welche Mannschaft führt die Tabelle der 2. Bundesliga 2021/22 an? Welches Team steigt ab? Mit unserem Datencenter haben Sie stets einen Überblick über die aktuellen Platzierungen, Ergebnisse, Termine, Tore und Chancen und Sie verfolgen den Spielverlauf in Echtzeit. Dabei können Sie sich entweder für eine chronologische Ansicht, die eine kompakte Übersicht gewährt, oder die Kommentar-Variante entscheiden. So verpassen Sie keinen Schritt Ihrer Mannschaft in der 2. Bundesliga.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".