2. Bundesliga 25/26: Spielplan und Termine der 52. Saison

Zur Saison 2025/26 traten mehrere Regeländerungen im Fußball in Kraft. Torhüter dürfen den Ball nun acht statt sechs Sekunden festhalten. Wird diese Zeit überschritten, erhält der Gegner keinen indirekten Freistoß mehr, sondern eine Ecke. Die letzten fünf Sekunden zeigen Schiedsrichter künftig per Handzeichen an. Seit dem 20. Spieltag der Saison 2024/25 testet die Bundesliga und die 2. Bundesliga Durchsagen von Schiedsrichtern nach VAR-Eingriffen. Die Testphase läuft bis Saisonende, danach erfolgt eine Auswertung zur möglichen dauerhaften Einführung.

Wie sieht der Spielplan in der 2. Bundesliga 2025/2026 aus? Welche Mannschaften sind dabei? Alle Infos rund um die 52. Saison der 2. Bundesliga haben wir hier für Sie.

2. Fußball-Bundesliga 2025/26: Spielplan und Termine

Der Startschuss für die 2. Bundesliga-Saison 2025/26 fiel am Freitag, dem 1. August 2025. Damit hat der Profifußball in Deutschland erneut mit der 2. Liga begonnen, ehe die Bundesliga am 22. August folgte. Insgesamt sind 34 Spieltage angesetzt. Das Saisonfinale findet Mitte Mai 2026 statt.

Die Terminsetzung für die 2. Bundesliga-Saison 2025/26 wurde in Abstimmung mit dem DFB-Präsidium und der DFL festgelegt. Sie dient als organisatorischer Rahmen für den Ablauf der neuen Spielzeit. Nachfolgend finden sich alle zentralen Termine – vom Auftakt über die Winterpause bis hin zu den Relegationsspielen.

1. - 17. Spieltag: 1. August bis 21. Dezember 2025

Winterpause : 22. Dezember 2025 bis 16. Januar 2026

18. - 34. Spieltag: 17. Dezember 2026 bis 17. Mai 2026

Relegation : 21./22. Mai 2026 bis 25./26. Mai 2026

Der konkrete Spielplan der 2. Bundesliga steht seit dem 27. Juni 2025 fest. Alle Begegnungen der Saison 25/26 können Sie auf der offiziellen Webseite der Liga nachlesen.

Die Teams der 2. Bundesliga-Saison 2025/26

Mit dem Relegationssieg von Eintracht Braunschweig standen alle 18 Mannschaften der 2. Bundesliga für die Saison 2025/26 fest. Aus der Bundesliga mussten Holstein Kiel und der VfL Bochum den Gang in die zweite Liga antreten, während der 1. FC Köln und der Hamburger SV den Aufstieg geschafft haben.

In der 3. Liga endete die Saison mit dem Abstieg des SSV Jahn Regensburg und des SSV Ulm 1846. Gleichzeitig kehren Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga zurück.

Die letzten beiden Plätze für die kommende Spielzeit wurden in der Relegation entschieden. Die SV Elversberg unterlag im Duell um den Bundesliga-Aufstieg dem 1. FC Heidenheim und bleibt somit zweitklassig. Eintracht Braunschweig hingegen sicherte sich seinen Platz im Unterhaus durch einen erfolgreichen Relegationssieg gegen den 1. FC Saarbrücken.

Das sind die Teams der aktuellen Saison:

1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg

Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden

Eintracht Braunschweig

FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf

Hannover 96

Hertha BSC

Holstein Kiel

Karlsruher SC

SC Paderborn

SC Preußen Münster

SpVgg Fürth

SV Darmstadt 98

SV Elversberg 07

VfL Bochum

Tabelle der 2. Bundesliga 2024/2025: Ergebnisse und Qualifikationen

In jeder 2. Bundesliga-Saison geht es nicht nur um die Meisterschaft, sondern natürlich auch um den Klassenerhalt. Der Abstieg ist für viele Vereine ein zentrales Thema und bleibt häufig bis zum letzten Spieltag offen. Die folgende Übersicht zeigt, welche Platzierungen welche Auswirkungen haben:

1. Tabellenplatz: Meister der 2. Bundesliga, direkter Aufstieg in die 1. Bundesliga

2. Tabellenplatz: Direkter Aufstieg in die 1. Bundesliga

3. Tabellenlatz: Einzug in die Relegation für die 1. Bundesliga

16. Tabellenplatz: Einzug in die Relegation für die 3. Liga

17. und 18. Tabellenplatz: Direkter Abstieg in die 3. Liga

Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga können Sie auf der offiziellen Webseite nachlesen.

Tabelle der 2. Bundesliga 2024/2025:

Die Saison der 2. Bundesliga 2024/2025 endete am 18. Mai. So sah die Tabelle am Ende der vergangenen Saison aus:

1. FC Köln – 18 Siege – 7 Unentschieden – 9 Niederlagen, 53:38 Tore, +15, 61 Punkte Hamburger SV – 16 Siege – 11 Unentschieden – 7 Niederlagen, 78:44 Tore, +34, 59 Punkte SV Elversberg – 16 Siege – 10 Unentschieden – 8 Niederlagen, 64:37 Tore, +27, 58 Punkte SC Paderborn 07 – 15 Siege – 10 Unentschieden – 9 Niederlagen, 56:46 Tore, +10, 55 Punkte 1. FC Magdeburg – 14 Siege – 11 Unentschieden – 9 Niederlagen, 64:52 Tore, +12, 53 Punkte Fortuna Düsseldorf – 14 Siege – 11 Unentschieden – 9 Niederlagen, 57:52 Tore, +5, 53 Punkte 1. FC Kaiserslautern – 15 Siege – 8 Unentschieden – 11 Niederlagen, 56:55 Tore, +1, 53 Punkte Karlsruher SC – 14 Siege – 10 Unentschieden – 10 Niederlagen, 57:55 Tore, +2, 52 Punkte Hannover 96 – 13 Siege – 12 Unentschieden – 9 Niederlagen, 41:36 Tore, +5, 51 Punkte 1. FC Nürnberg – 14 Siege – 6 Unentschieden – 14 Niederlagen, 60:57 Tore, +3, 48 Punkte Hertha BSC – 12 Siege – 8 Unentschieden – 14 Niederlagen, 49:51 Tore, -2, 44 Punkte SV Darmstadt 98 – 11 Siege – 9 Unentschieden – 14 Niederlagen, 56:55 Tore, +1, 42 Punkte SpVgg Greuther Fürth – 10 Siege – 9 Unentschieden – 15 Niederlagen, 45:59 Tore, -14, 39 Punkte FC Schalke 04 – 10 Siege – 8 Unentschieden – 16 Niederlagen, 52:62 Tore, -10, 38 Punkte SC Preußen Münster – 8 Siege – 12 Unentschieden – 14 Niederlagen, 40:43 Tore, -3, 36 Punkte Eintracht Braunschweig – 8 Siege – 11 Unentschieden – 15 Niederlagen, 38:64 Tore, -26, 35 Punkte SSV Ulm 1846 Fußball – 6 Siege – 12 Unentschieden – 16 Niederlagen, 36:48 Tore, -12, 30 Punkte SSV Jahn Regensburg – 6 Siege – 7 Unentschieden – 21 Niederlagen, 23:71 Tore, -48, 25 Punkte