KSC - VfL Osnabrück live im TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Nach drei erfolgreichen Testspielen trifft KSC jetzt in der 2. Liga auf den VfL Osnabrück. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV finden Sie hier.

Den Saisonauftakt gegen den VfL Osnabrück konnte der KSC mit 3:2 für sich entscheiden. Jetzt geht es für beide Teams darum, im Rückspiel die nächsten drei Punkte zu holen. Besonders für den VfL Osnabrück könnten die Punkte im Abstiegskampf entscheidend sein. Aktuell liegt das Team auf dem letzten Tabellenplatz. Der KSC bewegt sich in der Saison 23/24 im Mittelfeld der 2. Bundesliga, momentan ist die Mannschaft auf dem 12. Platz. Wann ist der Anpfiff? Wo wird das Spiel übertragen und wie sieht die Bilanz der Teams aus? Alle wichtigen Infos zum Spiel lesen Sie hier.

KSC gegen Osnabrück: Termin und Uhrzeit des Spiels

Los geht es laut Spielplan des KSC am Freitag, dem 19. Januar 2024, um 18.30 Uhr. Angepfiffen wird das Spiel im BBBank Wildpark in Karlsruhe. Die Mannschaft unter KSC-Trainer Christian Eichner hat also die Unterstützung des heimischen Publikums im Rücken. Das Stadion ist fast ausverkauft, nur noch die VIP-Tickets sind erhältlich. Knapp 25.000 Menschen werden die Partie also live vor Ort verfolgen.

Karlsruher SC - Osnabrück live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Wer keine Tickets für das Stadion bekommen hat, kann auf die Übertragung im TV setzen. Eine Übertragung im Free-TV wird es jedoch nicht geben. Die 2. Bundesliga und damit auch das Spiel zwischen dem KSC und dem VfL Osnabrück wird zum größten Teil auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Aktuell bekommt man das Abo bei dem Anbieter ab 25 Euro pro Monat. Neben der Übertragung im Pay-TV kann man auch auf den Stream zum Spiel zurückgreifen. Auf den Streamingdiensten Wow oder SkyGo wird das Match ebenfalls gezeigt, die Dienste sind jedoch ebenfalls kostenpflichtig. Die Highlights laufen dann auch im Nachgang in der ARD-Sportschau.

Spiel: Karlsruher SC - VfL Osnabrück , 2. Liga, 18. Spieltag

- , 2. Liga, 18. Spieltag Datum: Freitag, 19. Januar 2024

Freitag, 19. Januar 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 18.30 Uhr

Anpfiff um 18.30 Uhr Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

BBBank Wildpark, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky, Wow

Wer weder ein Sky-Abo hat, noch Tickets für das Spiel im Stadion ergattern konnte, kann die Partie in einer der zahlreichen Karlsruher Kneipen verfolgen. Viele verschiedene Bars und Kneipen in Karlsruhe haben die KSC-Spiele und die Übertragung der 2. Bundesliga im Angebot.

Die Bilanz der Teams: KSC vs. VfL Osnabrück

Der KSC ist im Hinspiel gegen den VfL Osnabrück gut in die Saison gestartet. Das Team kehrt außerdem frisch aus dem Trainingslager in Spanien zurück, wo die Mannschaft vor allem die Defensivarbeit verbessert hat, erzählt Christian Eichner im Interview. Außerdem hat der KSC alle drei Testspiele in der Winterpause gewinnen können. Die Mannschaft sollte also in guter Form sein.

Der Aufsteiger VfL Osnabrück hat es in der Saison 2023/24 schwer. In den letzten fünf Spielen musste das Team drei Niederlagen und zwei Unentschieden einstecken. Die Mannschaft liegt aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und muss um den Abstieg kämpfen. Umso höher dürfte damit aber auch die Motivation sein, die Negativserie am Freitag zu beenden.