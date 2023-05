KSC vs. Kaiserslautern im Derby: Historie, Rivalität - Was ist ein Derby?

Die Rivalität zwischen dem KSC und dem FCK hat Tradition. Wie die Historie und die Bilanz der beiden Vereine aktuell aussieht, erfahren sie hier.

Bald steht das nächste Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC an. Die beiden Vereine haben echte Tradition. Schon seit Jahrzehnten spielen die beiden benachbarten Teams gegeneinander. Alle wichtigen Informationen zu den Mannschaften finden sie hier auf einen Blick.

KSC vs. FCK: Was ist ein Derby?

Unter einem Derby versteht man laut DFB ein Spiel zwischen zwei Mannschaften aus der gleichen Region. Oft herrscht eine Rivalität zwischen beiden Vereinen, eine Niederlage gegen den direkten Konkurrenten möchte natürlich niemand einstecken. Auch die Fans sind bei solchen Spielen oft emotional stark involviert.

Der Begriff "Derby" kommt aus dem Englischen. Dort gibt es tatsächlich eine Region mit diesem Namen. Schon früher haben benachbarte Vereine hier gegeneinander gespielt und auch heute noch nennt man Spiele unter Vereinen aus der gleichen Region "Derby".

Auch zwischen dem 1. FC Kaiserlautern und dem SC Karlsruhe herrscht diese Rivalität. Schon seit den 50ern treffen die Vereine immer wieder aufeinander und keiner möchte in diesen Spielen als Verlierer vom Platz gehen. Jetzt sind beide Vereine seit langem wieder in der 2. Bundesliga und werden von nun an wohl noch häufiger aufeinander treffen. Die Fans dürfte das freuen, denn Derby-Spiele sind oftmals spannende Partien.

Karlsruher SC gegen Kaiserslautern: Wann ist das nächste Derby?

Seit der FCK in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, spielen beide Vereine wieder in der selben Liga. Bereits letztes Jahr trafen die Vereine hier aufeinander. 2022 musste sich der Karlsruher SC den Rivalen aus Kaiserslautern mit 0:2 geschlagen geben. Am 21. Mai 2023 steht nun das nächste Spiel in Kaiserslautern an. Fans erhoffen sich eine spannende Partie, der Favorit dürfte aber der FCK sein. Seit 30 Jahren hat Kaiserslautern kein Heimspiel mehr gegen den KSC verloren.

Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern: Wie sieht die Bilanz aus?

Schon lange spielen die beiden benachbarten Vereine gegeneinander. Derzeit hat aber wohl der FCK die Nase vorn. Seit 30 Jahren bleibt Kaiserlslautern zuhause ungeschlagen und auch die kommende Partie wird in Kaiserlautern stattfinden. Zum letzten Mal trafen die beiden Vereine im November 2022 aufeinander, Kaiserlautern ging aus dieser Partei als Sieger hervor. Generell hat der FCK in den letzten sechs Spielen nur einmal gegen den Karlsruher SC verloren. Die Traditionsvereine haben allerdings eine weitaus längere Geschichte.

Von den insgesamt 62 Begegnungen des Karlsruher SC und des FC Kaiserslautern gingen 23 Spiele an den FCK. 14 Mal konnte der KSC gewinnen und ganze 25 Mal trennten sich die beiden Rivalen unentschieden.

Historie der Vereine: Karlsruhe vs. Kaiserslautern

Die Spiele zwischen Kaiserslautern und Karlsruhe haben echte Tradition. Die letzte gemeinsame Erstliga-Saison liegt allerdings schon etwa 26 Jahre zurück. Trotzdem fanden 42 der 61 Pflichtspielduelle zwischen diesen Vereinen in der 1. Bundesliga statt. In der zweiten Bundeliga trafen die Mannschaften 14 Mal aufeinander, das letzte Mal in der aktuellen Saison und zuvor 2016/17. In der dritten Bundesliga spielten der FCK und der KSC zuletzt 2018/19 gegeneinander.

Hier finden Sie ein paar der letzten Begegnungen in der Bundesliga, der 2. Liga und der 3. Liga im Überblick: