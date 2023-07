Start der Tennis-Saison: Vorteil TC Schießgraben

Die Tennisspieler des TC Schießgraben starten am Freitag mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die 2. Bundesliga. Der Aufsteiger will überraschen. Lokalrivale TC Augsburg muss zuerst nach Hessen reisen.

Die letzten Arbeiten am VIP-Bereich auf der Tennisanlage des TC Schießgraben sind rechtzeitig abgeschlossen worden. Dort werden sich die Mitglieder des Förderklubs am Freitag treffen, um freien Blick auf den Start der Männermannschaft in die erste Zweitliga-Saison in der Vereinsgeschichte zu haben. Der TC Schießgraben erwartet dazu den Mitaufsteiger Eintracht Frankfurt. Der TC Augsburg absolviert sein erstes Spiel am Freitag beim Team Ladival TC Bad Vilbel. Beide Spiele beginnen um 13 Uhr.

TC Schießgraben Sport-Chef Michael Thor ist auf jeden Fall bereit. Vor 50 Jahren spielte Schießgraben in der Bundesliga, jetzt das Comeback auf Bundesebene: "Ich bin wirklich gespannt, wie die Zuschauer dieses Angebot annehmen. Wir haben uns bewusst entschieden, keinen Eintritt zu verlangen, weil wir gesagt haben, wir nehmen das mal so mit."

Dass sein Team ausgerechnet zuschauerunfreundlich am Freitag startet, ist für ihn kein Problem, die Spiele dauern bis in den frühen Abend hinein, da bleibt genug Zeit, um vorbeizuschauen. Allerdings muss Thor fürchten, dass er seine Nummer eins, den Österreicher Lukas Neumayer, den Augsburgern am ersten Spieltag nicht präsentieren kann. Denn der spielt bei den österreichischen Staatsmeisterschaften, die am Mittwoch begannen. "Es wird eng", sagt Thor. Aber erst einmal plant er Neumayer als Nummer eins ein. An Platz zwei spielt dann der Russe Bogdan Bobrov, dahinter Kai Lemstra, Hannes Wagner, Patrick Nystroem, und Facundo Yunis. Komplett in dieser Saison verzichten muss er auf Lukas Engelhardt, der in den USA studiert. "Er macht seinen Master und muss da vor Ort sein."

Ob das für einen Sieg gegen den Mitaufsteiger reicht? Thor weiß es nicht: "Wir brauchen jetzt mal ein, zwei, drei Spieltage, um das alles ein bisschen zu sortieren. Jede Mannschaft muss ja mit ihrem Budget planen. Und da die Eintracht am Sonntag gegen den Top-Favoriten Ludwigshafen spielt, kann es sein, dass sie nicht mit ihrer stärksten Aufstellung anreisen. Dann haben wir eine Chance."

Auch am Sonntag (ab 11 Uhr) wartet auf den TC Schießgraben mit dem Auswärtsspiel beim TC BW Würzburg eine Wundertüte: "In der Regel munitionieren die am Anfang auf, machen den Klassenerhalt sicher, und dann ist gut", sagt Thor. Drei Siege in den acht Spielen, so ist seine Rechnung, sind nötig, um in der Klasse zu bleiben. Ein Erfolg zum Auftakt würde da Sicherheit geben.

TC Augsburg Ähnlich rechnet auch TCA-Mannschaftsführer Helmut Martin. Der Lokalrivale startet am Freitag in Bad Vilbel. "Drei Siege müssten reichen, und meine Analyse lautet, dass wir drei Spiele auch gut gewinnen können. Dazu zähle ich auch die Partie in Bad Vilbel." Anders als viele Konkurrenten, die am Anfang der Saison noch mit ihrem Budget haushalten und nicht ihre stärkste Mannschaft aufbieten, macht Martin gleich Nägel mit Köpfen. "Ich bin immer einer, der lieber von vorne weg spielt und schaut, dass er die beste Mannschaft am Anfang aufstellen kann", sagt Martin. "Dann kann das so eine Eigendynamik entwickeln, dass man wie auf einer Welle reitet und dann auch Spiele gewinnt, die man eigentlich nicht gewinnen kann."

Und so baut Martin auf den Argentinier Hernan Casanova als Nummer eins. Dann folgt Neuzugang Andrew Paulson aus Tschechien, dessen Landsleute Jiri Barnat und Jan Satral sowie Luca Wiedenmann und Constantin Frantzen. "Wir reisen am Donnerstag an, treffen uns im Hotel, absolvieren dann noch ein Abschlusstraining und hoffen, dass wir am Freitag gut aussehen." Er hofft, dass der Aufsteiger personell noch nicht alle Register zieht und seine Mannschaft über sich hinauswächst. Eine besondere Rolle fällt da Constantin Frantzen zu. Der 25-Jährige hat sich in der Doppel-Weltrangliste auf Platz 99 gespielt. "Das ist Wahnsinn", freut sich Martin. Er tritt mit viel Optimismus die Reise nach Hessen an.

Das Heimspiel am Sonntag (ab 11 Uhr) gegen Pforzheim bereitet ihm mehr Kopfzerbrechen. "Pforzheim ist eigentlich stärker als wir." Doch Martin wäre nicht Martin, hätte er nicht ein positives Signal gefunden: "Wir haben in der vergangenen Saison knapp mit 4:5 verloren, und da fehlte Casanova. Jetzt ist er dabei." Eines verspricht Martin den Zuschauern am Sonntag auf jeden Fall: "Die Mannschaft wird bis zum Umfallen kämpfen." Das Zweitliga-Tennis ist beim TCA, anders als beim TC Schießgraben, nicht kostenfrei. Zehn Euro beträgt der Eintritt.





Das erste Wochenende

Freitag (ab 13 Uhr)

TC Schießgraben – Eintracht Frankfurt

TC Bad Vilbel – TC Augsburg

Sonntag (ab 11 Uhr)

TC Augsburg – TC Wolfsberg Pforzheim

TC WB Würzburg – TC Schießgraben