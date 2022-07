2. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96: Live-Übertragung und Termin

Die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga wird morgen mit dem Spiel 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 eröffnet. Hier erfahren Sie alles zur Live-Übertragung und zum Termin des Spiels.

Die 49. Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga startet. Das Eröffnungsspiel findet zwischen dem Aufsteiger aus der 3. Liga, dem 1. FC Kaiserslautern, und Hannover 96 statt.

Nach der Pause bedeutet das für die Fans, dass sie endlich wieder Spiele ihrer Vereine sehen können. Dafür haben wir für Sie alle Informationen zu Termin und live-Übertragung des Spiels zusammengefasst.

1. FC Kaiserslautern - Hannover 96: Termin des Spiels

Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 wird das erste Spiel der Kaiserslauterner nach ihrem (Wieder-) Aufstieg in die 2. Bundesliga. Sie bekommen damit gleich die Chance, sich beim Auftaktspiel der neuen Saison zu beweisen. Es ist anzunehmen, dass die Spieler nach ihrem Aufstieg mit besonderem Elan auf das Spielfeld treten werden. Doch ob das genügt, um die Hannoveraner zu schlagen, wird sich erst am 15. Juli zeigen, wenn das Spiel beginnt. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Video: ProSieben

1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96: Übertragung live im TV und Stream

Die 2. Bundesliga wird auch dieses Mal wieder vollständig für Fans von Sky übertragen. In einigen Angeboten von Sky Sport ist die Übertragung der 2. Bundesliga enthalten. Um Sie nutzen zu können, ist allerdings der Abschluss eines Abos notwendig. Ein solches gibt es ab 20 Euro pro Monat. Damit können Sie die 2. Bundesliga dann im Pay-TV empfangen und schon das erste Spiel am 15. Juli sehen.

Für dieses spezielle Spiel gibt es allerdings auch eine Alternative im Free-TV. Der Fernsehsender Sat.1 hat sich die Rechte für einige Spiele der 2. Bundesliga gesichert. Darunter fällt auch das Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Den Auftakt der Saison können Fans also auch ohne teures Abo schauen.

Wer Fußballspiele generell lieber im Stream sieht, muss für das erste Spiel der Kaiserslauterner Fußballer in der 2. Bundesliga seit 2018 auch wieder auf Sky zurückgreifen. Abgesehen von dem Streaminggiganten bietet niemand einen Stream für das Eröffnungsspiel an.

Lesen Sie dazu auch

Hier noch einmal die Optionen für diejenigen, die das Spiel live sehen möchten:

Pay-TV: Sky, 20.30 Uhr

Free-TV: Sat.1, 20.20 Uhr

Stream: Sky, 20.30 Uhr

Für die Übertragung der 2. Fußball-Bundesliga 22/23 im TV und Stream sind Sat.1, Sky und DAZN zuständig.

1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96: Bisherige Bilanz

Auch wenn der 1. FC Kaiserslautern dieses Mal in der Rolle des Aufsteigers ist, so ist die Begegnung der beiden Vereine auf Augenhöhe nichts neues. In verschiedenen Ligen und Turnieren sind die beiden Traditionsvereine bereits aufeinandergetroffen. Beide haben dabei zu verschiedenen Zeiten deutlich besser bzw. schlechter gespielt als der jeweils andere. Umso interessanter ist die Partie dieses Mal, da sich das Niveau der Mannschaften mal wieder angeglichen zu haben scheint. Das letzte Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga fand 2017 statt. Damals konnte Hannover 96 das Spiel für sich entscheiden. Ob das auch dieses Mal gelingen wird, bleibt abzuwarten. Denn als frisch aufgestiegener und der Drittklassigkeit enkommener Verein ist der 1. FC Kaiserslautern hochmotiviert und optimistisch. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga verspricht also ein spannendes und abwechslungsreiches zu werden.