2. Liga 23/24: Übertragung live im TV, Stream und Free-TV

Welche Sender bringen die Spiele der 2. Liga 23/24 im Free-TV? Wann und wo laufen sie im Live-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung der 2. Liga.

Die Spielzeit 2023/2024 der 2. Liga startete ihrem Spielplan entsprechend bereits im Hochsommer - die DFL hatte das Eröffnungsspiel der 50er-Jubiläumssaison für Freitag, den 28. Juli 2023, vorgesehen. Die zweithöchste Spielklasse im deutschen Fußball startete also drei Wochen vor dem Beginn der 1. Fußball-Bundesliga, deren Eröffnungsspiel auf den 18. August 2023 gelegt wurde.

Der Saison-Beginn in der 2. Liga 23/24 war am 28. Juli 2023, die insgesamt 34 Spieltage enden am 19. Mai 2024. Die Spiele der Relegation finden am 23./ 24. Mai und 27./ 28. Mai 2024 statt. Wo die einzelnen Partien im Fernsehen live zu sehen sind, erfahren Sie hier: Alle Infos zur Übertragung der 2. Liga im Free-TV und Live-Stream.

Wer überträgt die 2. Liga 2023/2024? ARD, ZDF, Sky, Sat.1 oder Sport1

Die Fans können alle Spiele der 2. Bundesliga 23/24 auf Sky sehen. Nicht ohne einen gewissen Stolz verweist der Sender darauf, dass er "mindestens bis zum Jahr 2025" sämtliche Spiele der zweithöchsten deutschen Fußball-Liga zeigt - einzeln und zusätzlich in Konferenzen.

Einige ausgewählte Spiele laufen aber auch im Free-TV, etwa die Saisoneröffnung und die beiden Relegationsspiele - die werden von Sat.1 übertragen. Auch Sport1 zeigt einige Begegnungen in der 2. Liga im Free-TV und Stream. Der Spartensender überträgt an 33 Spieltagen das Topspiel am Samstag. Die Übertragung beginnt jeweils mit dem Countdown um 19.30 Uhr.

Wo also läuft 2. Bundesliga?

Sky (kostenpflichtig, alle Spiele, Konferenz)

(kostenpflichtig, alle Spiele, Konferenz) Sat.1 (kostenlos, ausgewählte Spiele)

(kostenlos, ausgewählte Spiele) Sport1 (kostenlos, an 33 Spieltagen das Topspiel am Samstag)

Sky beziehungsweise sein Ableger WOW bieten unterschiedliche Abo-Modelle an, die beide so um die 25 Euro pro Monat kosten und im Fall von Sky Q auch 200 von 306 Bundesliga-Spielen enthalten (Stand: Juli 2023). Aktuelle und weitergehende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Wer übrigens auf die öffentlich-rechtlichen Sendenanstalten gehofft hat, schaut in die Röhre. Weder ARD noch ZDF sind live im Boot.

Live-Ticker für die Saison 2023/24 der 2. Fußball Bundesliga

Der Live-Ticker zur 2. Fußball Bundesliga stellt eine elegante Alternative dar, wenn Sie auf die kostenpflichtige Variante in TV oder Stream gern verzichten möchten. Unser Datencenter liefert Ihnen gratis & franko alle Infos zu allen Spielen. Sie verpassen rein gar nichts - kein Tor, keine Karte in jedweder Farbe, keine Auswechslung. Auch die Startaufstellung wird Ihnen kurz vor dem Anpfiff frei Haus geliefert. Die Echtzeit-Aktualisierung informiert Sie immer über den neuesten Stand.

2. Fußball Bundesliga 2023/24: Diese Mannschaften sind dabei

Nach den Relegationsspielen für die 1. und 2. Bundesliga steht nun endgültig fest, welche 18 Mannschaften in der kommenden Spielzeit 2023/24 in der 2. Liga vertreten sind: