KSC - Elversberg live im TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Am Sonntag trifft in der 2. Liga der KSC auf Elversberg. Hier finden Sie Infos zur Übertragung live im TV und Stream, den Termin und die Uhrzeit des Spiels.

Über zwanzig Jahre ist es her, dass sich der Karlsruher SC und die SV Elversberg auf dem Spielfeld gegenüberstanden. Am 17. Spieltag der Saison 2023/24 treffen die beiden Teams in der 2. Liga wieder aufeinander. Während Horst Steffen Die Mannschaft des SV Elversberg trainiert, steht auf der anderen Seite des Spielfelds Christian Eichner als Trainer des Karlsruher SC. Die erste Hälfte der Saison lief für den KSC bisher nicht wie erhofft. In ihrem letzten Spiel in Hannover verfehlte die Karlsruher nur knapp den Sieg. Für beide Mannschaften ist es das letzte Pflichtspiel des Jahres und beide Teams wollen mit einem Sieg in die Winterpause gehen.

Vor dem 17. Spieltag befindet sich der Karlsruher SC mit Rückkehrer Lars Stindl auf dem 14. Platz der Tabelle. Im Gegensatz dazu sieht die Situation bei Aufsteiger Elversberg anders aus. Die Mannschaft aus dem Saarland hat bisher 24 Punkte gesammelt und belegt vor dem letzten Spiel der Hinrunde Tabellenplatz 8.

Wann findet das Spiel zwischen dem KSC und Elversberg statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man es live verfolgen? Alle Infos zum letzten KSC-Spiel der Hinrunde haben wir hier für Sie.

KSC gegen Elversberg: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des KSC findet das Spiel gegen SV Elversberg am Sonntag, dem 17. Dezember 2023 statt. Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe.

KSC gegen Elversberg live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung des Zweitliga-Spiels zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Elversberg am Sonntag läuft nicht im Free-TV, es wird exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Die Live-Berichterstattung zur 2. Bundesliga beginnt um 13 Uhr am Sonntag. Yannick Erkenbrecher wird als Moderator fungieren. Sie haben die Möglichkeit, das KSC-Spiel entweder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 oder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 zu verfolgen. Joachim Hebel wird als Kommentator dabei sein.

Es wird auch keinen kostenlosen Live-Stream für dieses Spiel geben. Allerdings können Sky-Kunden das Spiel zwischen Karlsruhe und Elversberg über die Sky Go-App im Online-Stream verfolgen. Die Highlights werden am Sonntagabend in der ARD-Sportschau im Free-TV gezeigt.

Alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen dem KSC und Elversberg im Überblick:

Spiel: Karlsruher SC - SV Elversberg , 2. Liga, 17. Spieltag

- , 2. Liga, 17. Spieltag Datum: Sonntag, 17. Dezember 2023

Sonntag, 17. Dezember 2023 Uhrzeit : Anpfiff um 13.30 Uhr

Anpfiff um 13.30 Uhr Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

BBBank Wildpark, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wenn Sie nicht über ein Sky-Abo verfügen und auch nicht live im Stadion dabei sein können, dann bleibt immer noch die Möglichkeit das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen anzuschauen.

Die Bilanz der Partie: KSC gegen Elversberg in der 2. Bundesliga

Der Karlsruher SC und die SV Elversberg haben laut fussballdaten.de bisher nur zwei Mal gegeneinander gespielt. Die zwei Partien liegen allerdings schon mehr als 20 Jahre zurück. Damals begegneten sich die beiden Mannschaften in der Regionalliga Süd. Ein Spiel konnte der KSC mit 3:0 für sich entscheiden, das andere ging 0:0 unentschieden aus.