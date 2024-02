KSC - Greuther Fürth live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga

Am Samstag trifft in der 2. Liga der KSC auf Greuther Fürth. Hier finden Sie Infos zur Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit sowie zur Bilanz.

Der Karlsruher SC und die Spielvereinigung Greuther Fürth treffen am 24. Spieltag in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Teams spielen seit mehreren Jahren in der zweithöchsten Spielklasse des deutschen Fußballs. Bei den Gästen aus Fürth steht Alexander Zorniger als Trainer an der Seitenlinie, auf der anderen Seite des Spielfelds coacht Christian Eichner als Trainer des Karlsruher SC.

Nachdem der KSC zur Rückrunde im Januar mit zwei Siegen gegen Osnabrück und den HSV gut gestartet war, folgten aus fünf Spielen nur ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dadurch liegt Karlsruhe vor dem 24. Spieltag mit 32 Punkten auf Rang 9 der Tabelle. Neun Punkte trennen das Team von einem Aufstiegs- und zehn Punkte von einem Abstiegsplatz.

Die Mannschaft aus Fürth hingegen liegt auf Platz 4 der 2. Bundesliga, nicht weit entfernt von einem Aufstiegsplatz. Allerdings waren die Leistungen der Fürther zuletzt auch schwankend: Drei Siege und drei Niederlagen sammelte die Spielvereinigung nach der Winterpause. Somit steht für beide Teams ein wichtiges Spiel bevor. Fürth möchte den Anschluss an die Top 3 nicht verlieren, während Karlsruhe mit konstant guten Leistungen nochmal oben anklopfen könnte.

Wann findet das Spiel zwischen dem KSC und Fürth statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live verfolgen? Alle Infos zum Topspiel der 2. Liga am Samstag haben wir hier für Sie.

Karlsruher SC gegen Greuther Fürth: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut dem Spielplan des KSC findet die Zweitliga-Partie gegen Greuther Fürth am Samstag, dem 2. März 2024 statt. Anpfiff zum Spiel ist um 20.30 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe.

KSC gegen Fürth live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Das Duell zwischen dem Karlsruher SC und Greuther Fürth ist das Topspiel des 24. Spieltags. Anpfiff ist am Samstagabend um 20.30 Uhr. Die Übertragung erfolgt auf Sport1, da der Sender die Rechte für die Samstagabendspiele besitzt. Das bedeutet, dass das Zweitliga-Spiel zwischen dem KSC und Fürth auch im Free-TV zu sehen ist und nicht ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt wird. Die Live-Berichterstattung zur 2. Bundesliga startet schon um 19.30 Uhr. Zusätzlich bietet Sport1.de einen Live-Stream des Topspiels an. Als Experten wirken bei Sport1 regelmäßig Martin Harnik, Maik Frantz, Peter Neururer oder Olaf Thon mit.

Alternativ können Zuschauer das KSC-Spiel auch auf Sky Sport Bundesliga verfolgen, da Sky die TV-Rechte für alle Spiele der 2. Bundesliga besitzt. Kunden des Pay-TV-Senders haben die Möglichkeit, sowohl im Fernsehen als auch im Stream über Sky GO zuzuschauen. Die Highlights werden am Sonntagabend in der ARD-Sportschau im Free-TV gezeigt.

Alle Infos zur Übertragung des Matches zwischen dem KSC und Fürth im Überblick:

Spiel: Karlsruher SC vs. Greuther Fürth , 2. Liga, 24. Spieltag

vs. , 2. Liga, 24. Spieltag Datum: Samstag, 2. März 2024

Samstag, 2. März 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 20.30 Uhr

Anpfiff um 20.30 Uhr Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

BBBank Wildpark, Übertragung im Free-TV: Sport1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky & Sport1 .de

Wenn Sie das Spiel in Gesellschaft sehen möchten, aber kein Ticket für das Stadion haben, dann haben Sie die Möglichkeit das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen anzuschauen.

Die Bilanz der Partie: KSC gegen Fürth in der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga trafen Fürth und Karlsruhe insgesamt 45 Mal aufeinander. Dabei war der KSC fünf Siege mehr auf dem Konto als Fürth: Karlsruhe ging 20 Mal als Gewinner vom Platz, während die Kleeblätter 15 Mal drei Punkte eintüteten. Demnach endeten 10 Partien mit einem Unentschieden. Bei den 45 Duellen wurden 140 Tore geschossen. 62:68 lautet hierbei die Torbilanz für das Team aus Karlsruhe. Das letzte Zweitliga-Spiel fand in der Hinrunde am 7. Spieltag dieser Saison statt. Das Hinspiel gewann Greuther Fürth mit 4:3.